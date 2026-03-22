Второе рождение классики: как родители в Ростовской области решили проблему выбора имени для чада

Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области подвело демографические итоги минувшего года, представив статистику по именам новорожденных. Лидерами рейтинга признаны имена Михаил и София: их выбрали родители 726 мальчиков и 624 девочек соответственно. Всего в регионе за отчетный период зарегистрировано рождение почти 30,5 тысячи детей. Данные ведомства также указывают на снижение общего числа младенцев по сравнению с показателями предыдущего года на 1,5 тысячи.

Особенности демографического рейтинга

Список наиболее часто встречающихся женских имен демонстрирует устойчивый интерес родителей к традиционным и каноническим формам. Вслед за Софией в первой десятке оказались Мария, которым назвали 542 ребенка, и Ева с показателем 539 именных записей. Также в лидерах рейтинга зафиксированы Варвара, Анна, Василиса, Мирослава, Полина, Алиса и Виктория.

При выборе имен для новорожденных родители все чаще обращаются к классике, что отражает общую культурную тенденцию региона. Массовость данных имен подчеркивает стремление семей придерживаться устоявшихся традиций при сохранении индивидуальности внутри семейных кругов.

"Высокая популярность традиционных имен в Ростовской области свидетельствует о глубокой преемственности поколений. Родители в регионе ориентируются на устоявшиеся социальные паттерны, что хорошо заметно в официальной статистике ЗАГС. Подобные показатели помогают лучше понимать, какие культурные тренды доминируют в обществе сегодня. Управление процессом демографического учета позволяет видеть реальную картину развития территорий". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Динамика рождаемости в регионе

Статистика прошлого года указывает на постепенное снижение общего количества зарегистрированных детей до отметки в 30,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущим периодом число рождений сократилось на 1,5 тысячи, что является частью текущих демографических изменений на Дону. Тем не менее, структура рождаемости сохраняет свои специфические черты, касающиеся очередности появления детей в семьях.

Интересной деталью отчетов стало соотношение первенцев и последующих детей в семьях. Количество детей, родившихся у родителей первыми, составило 12 422 человека. При этом совокупное число вторых, третьих и последующих детей по итогам года достигло 18 075, значительно опередив показатели для первых новорожденных.

Многоплодные беременности

Среди общих данных о рождаемости выделяется число случаев появления на свет сразу нескольких младенцев. За минувший год медицинские учреждения и органы регистрации зафиксировали появление 302 двоен. Такие показатели стабильно отражают биологические закономерности в регионе.

Кроме того, в области зарегистрировано 4 случая рождения троен. Данные цифры остаются значимыми для понимания социальной нагрузки на перинатальные центры и необходимости поддержки многодетных семей со стороны местных органов управления.