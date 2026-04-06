В Ростове-на-Дону Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы установил график богослужений и освящения куличей в период Страстной седмицы. Мероприятия пройдут с 6 по 12 апреля включительно, завершаясь празднованием Светлого Христова Воскресения. Прихожане могут посетить храм для участия в таинствах и традиционном освящении пасхальных даров. Ознакомление с расписанием позволит спланировать визит в собор в соответствии с установленным церковным регламентом.

График богослужений в период поста

Страстная седмица в соборе начинается с 6 апреля. В Великий понедельник в 07:30 стартуют литургия Преждеосвященных Даров и заупокойная лития, а в 17:00 запланировано Всенощное бдение. Вторник, 7 апреля, отмечен двумя литургиями в 06:30 и 10:00, дополненными чтением Часов и Вечерней.

В Великую среду, 8 апреля, богослужебный цикл повторяет понедельничный график с литургией Преждеосвященных Даров, начинающейся в 07:30. Четверг, 9 апреля, посвящен воспоминанию Тайной вечери: в 08:00 проходят литургия и Чин умовения ног, позже в 18:00 состоится чтение 12-ти Евангелий.

Великая пятница, 10 апреля, является днем строгого воздержания и молитвы. Утренний блок стартует в 08:00, а в 14:00 совершается вынос Святой Плащаницы. Вечерняя программа в 18:00 включает чин погребения, завершая череду воспоминаний о страстях Господних.

Время освящения пасхальных угощений

Традиционный обряд освящения куличей в Кафедральном соборе начнется в Великую субботу, 11 апреля. Доступ к этой части территории храма будет открыт с 12:00 до 20:00 мск. Это время предназначено для тех, кто завершил подготовку к празднику и намерен освятить пасхальную трапезу накануне ночного богослужения.

В день самого праздника, 12 апреля, процедура будет продолжена. Розничные прихожане смогут принести куличи для освящения в период с 05:00 до 16:00 мск. Очередность совершения чина может зависеть от наполняемости церковного двора, поэтому прихожанам рекомендуется учитывать организационные особенности площадки.

"Организация пространства в период проведения массовых религиозных мероприятий требует четкого взаимодействия всех служб. Соблюдение графика освящения куличей помогает избежать скопления людей и обеспечивает порядок на территории собора. Для жителей это важная часть городской жизни и сохранения традиций, поэтому администрация внимательно относится к таким вопросам в праздничные даты. Подобная работа способствует созданию безопасной и комфортной среды для верующих во время посещения общественных объектов" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Торжества в Светлое Христово Воскресение

Кульминация церковных празднований начнется в ночь на 12 апреля. В 23:00 накануне пройдет Пасхальная полунощница, за которой последует традиционный Крестный ход вокруг храма. Это событие знаменует начало перехода от постного времени к периоду церковной радости.

Ровно в полночь стартует Пасхальная утреня, после которой совершат раннюю Божественную литургию. Завершающим аккордом праздничного дня станет Пасхальная великая вечерня, назначенная на 17:00. После этого богослужения церковный календарь официально войдет в период празднования Светлого Воскресения.