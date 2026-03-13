Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка в салоне красоты
© Pravda by Петр Ермилин is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:21

Блеск снаружи, долги внутри: ростовский бьюти-рынок накрыла волна срочных объявлений о продаже

В Ростове-на-Дону владельцы салонов красоты массово выставляют бизнес на продажу через сайт Авито. Цены начинаются от 250 тысяч рублей за компактный центр на Станиславского и доходят до трех миллионов за просторную студию с вложениями в четыре миллиона. Салоны стоят в центре города — на Большой Садовой, Темерницкой, Пушкинской. Продавцы оставляют оборудование, мебель, персонал и базу клиентов, ссылаясь на переезд, оптимизацию или здоровье.

Салоны на продажу

Один салон в центре Ростова, на Станиславского, 122, ждет нового хозяина за 250 тысяч рублей. Там кабинет для маникюриста, бровиста, визажиста и косметолога. Каждая зона оснащена кондиционером, есть место для обеда и переодевания.

Похожий вариант на Темерницкой тоже уйдет за те же 250 тысяч. Продавец обещает полный комплект оборудования, а текущие арендаторы почти полностью покрывают аренду. Персонал готов остаться, можно доукомплектовать столом для маникюра или кушеткой для ресниц.

На Большой Садовой выставили салон за 800 тысяч рублей, он работает три года с новым ремонтом. В цену входит мебель, лазерный аппарат последнего поколения, база клиентов и сотрудники. Причина продажи — переезд в другой город.

Цены и оснащение

Более солидный объект на Пушкинской обойдется в 1,7 миллиона рублей. Площадь — 120 квадратных метров с тремя залами, включая маникюрный и педикюрный, VIP-комнатой, санузлом и зонами стерилизации. Есть комната для персонала и хозяйственное помещение, продавец оставляет один проект ради оптимизации.

Самый дорогой лот — три миллиона рублей за студию с шестью рабочими местами, зоной ожидания и двумя мокрыми точками. В нее вложили четыре миллиона. Личные обстоятельства со здоровьем заставляют расстаться с бизнесом.

"В регионах вроде Ростовской области рынок услуг красоты чувствителен к экономическим сдвигам. Предприниматели без опыта часто недооценивают риски с персоналом и затратами, что приводит к продажам. Клиенты сейчас экономят, а конкуренция не падает — цены растут осторожно. Рынок перестраивается, сильные игроки останутся."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Причины распродажи

Владельцы салонов уходят из-за переезда, оптимизации или проблем со здоровьем, как отмечают в объявлениях. Бизнесмены без опыта заходят в сферу, а потом сталкиваются с зависимостью от мастеров, их текучкой и графиками. Ожидания не сходятся с реальностью.

Клиенты в Ростове стали экономить, реже посещают салоны, загрузка падает. Затраты растут на аренду, материалы, зарплаты, маркетинг и налоги. Поднять цены сложно — рынок конкурентный, дончанки чувствительны к стоимости.

По словам Светланы Гришкиной, владельца бренда Thai Traditions, это не массовый уход, а перестройка рынка. Сильные салоны адаптируются, слабые уходят.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

