Переход российских компаний с зарубежного на отечественное программное обеспечение требует серьёзных усилий и времени, рассказал NewsInfo.Ru интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Напомним, что Минцифры РФ обсуждает введение сбора с российских организаций, продолжающих использовать зарубежное ПО. По мнению чиновников, это должно уравнять иностранный софт с российским.

По словам Мариничева, бизнес продолжает пользоваться зарубежным софтом по нескольким причинам.

"Первая — это то, что российский софт не закрывает целиком и полностью потребности организаций. Вторая — это то, что российский софт нужно повторно покупать, а для этого нужно выделять бюджеты", — отметил он.

Третьей причиной является сложность перехода: для смены одного ПО на другое требуются время, экспертиза и серьёзные усилия со стороны всей организации, пояснил эксперт. Он уточнил, что софт нужно внедрить, настроить и какое-то время вести двойной учёт в системах.

"То есть это напряжение всех сил, ресурсов предприятий — и финансовых, и человеческих. И это не просто. Это не на персональном компьютере одну программу на другую заменить", — рассказал специалист.

Мариничев добавил, что компании и сами хотели бы перейти на российский софт, так как понимают свою уязвимость: из-за западных санкций организации не получают обновления софта, не могут закрыть свои потребности в будущем и несут риски.

"Но сам момент перехода — это не одноразовая акция. Это должно быть подготовлено, спланировано с точки зрения локации ресурсов — человеческих и подрядных, со стороны тех компаний, которые помогут это сделать", — подчеркнул собеседник.

По его словам, дело осложняется тем, что не существует одинаковых российских и иностранных продуктов, что делает невозможной бесшовную интеграцию и трансфер данных и функционала.

Что касается финансовых затрат, то для каждой компании это индивидуально, отметил интернет-омбудсмен. Исходя из практики эксперта, на автоматизацию рабочего места одного сотрудника требуется 3-4 его зарплаты.

Решение Минцифры о введении сбора для использующих зарубежное ПО компаний выглядит волюнтаристски, добавил Мариничев.

"Это нонсенс. Коммерческие компании должны использовать ровно то, что

они считают нужным или не использовать вовсе. Это тоже их право", - отметил он.

По словам интернет-омбудсмена, это оправдано, если государство владеет какими-то компаниями или корпорациями, так как эти организации являются своего рода "застрельщиками", формирующими спрос на отечественные продукты.

"В данном случае, наверное, речь идёт об управляющих директорах, которые не бюджетируют компании с госучастием, не формируют план перехода либо просто не переходят на отечественный софт. Но здесь разумное требование, разумные задачи. А представить, что какую-нибудь торговую сеть, продающую пирожки на районе, штрафуют за использование иностранного софта — это за рамками здравого смысла. Такого быть не может", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее в ОАЭ заявили, что санкции против России не рабортают за пределами Запада.

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