78 миллиардов рублей в год недополучают граждане РФ из-за нежелания оспаривать качество приобретённых товаров и услуг и других операций. К таким выодам пришли Банк Тинькофф и Общественная потребительская инициатива, сообщают "Известия".
США вооружит Тайвань новейшим оружием
Напомним, что на прошлой неделе Китай провёл массированные учения вблизи Тайваня, продемонстрировав свою военную мощь.
В Ереване задержаны уже 240 участников протестов против Пашиняна
Протестующие требуют отставки действующего премьер-министра.
Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа
Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости".
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.