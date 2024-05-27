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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:46

"Известия": россияне теряют 78 мрлд в год, не оспаривая качество товаров и услуг

78 миллиардов рублей в год недополучают граждане РФ из-за нежелания оспаривать качество приобретённых товаров и услуг и других операций. К таким выодам пришли Банк Тинькофф и Общественная потребительская инициатива, сообщают "Известия".

Мир

США вооружит Тайвань новейшим оружием

США вооружит Тайвань новейшим оружием

Напомним, что на прошлой неделе Китай провёл массированные учения вблизи Тайваня, продемонстрировав свою военную мощь.

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В Ереване задержаны уже 240 участников протестов против Пашиняна

В Ереване задержаны уже 240 участников протестов против Пашиняна

Протестующие требуют отставки действующего премьер-министра.

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Общество

Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости".

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Выставка

Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве

Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.

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Новости