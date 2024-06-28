Академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил, что жители Европы скоро поймут, что все действия, которые предпринимает Россия, направлены на их благо.

По его словам, Россия в данный момент спасает Европу от самой себя, так как континент, по его мнению, погряз в безбожии.

Также он добавил, что лидеры Запада отвергают все общечеловеческие ценности и выбрасывают все лучшее, что есть в человеке, на обочину.

"Россия же выступает сегодня инструментом возрождения религиозных, нравственных норм жизни и не только в Европе, а по всему миру", — заключил он.

Фото:flickr.com/Dmitry Djouce(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)