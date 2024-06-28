Академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил, что жители Европы скоро поймут, что все действия, которые предпринимает Россия, направлены на их благо.
По его словам, Россия в данный момент спасает Европу от самой себя, так как континент, по его мнению, погряз в безбожии.
Также он добавил, что лидеры Запада отвергают все общечеловеческие ценности и выбрасывают все лучшее, что есть в человеке, на обочину.
"Россия же выступает сегодня инструментом возрождения религиозных, нравственных норм жизни и не только в Европе, а по всему миру", — заключил он.
Фото:flickr.com/Dmitry Djouce(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Эксперт Мягков назвал Версальский договор катализатором мировой войны
Мягков заявил, что Версальский договор, который был заключен после Первой мировой войны с целью способствовать бесконфликтному сосуществованию государств, фактически стал инициатором гораздо более кровавого конфликта.
Евросоюз намерен создать новый режим санкций против России
Лидеры Европейского союза решили взять в руки управление новым режимом санкций против России, обосновывая это её "дестабилизирующими действиями за рубежом".
Гастроэнтеролог Ильяшенко: наиболее полезным завтраком считаются каши
Врач Ильяшенко сообщила, что наиболее полезными для завтрака считаются каши, белковые продукты, такие как отварные яйца.
Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян
У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.