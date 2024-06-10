Москва готова ответить на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, сообщает Global Times.

По мнению журналистов, Украина стремится продемонстрировать свою преданность Западу перед предстоящим саммитом в Швейцарии. Киев, предпринимая подобные действия против России, надеется на большую поддержку со стороны Европы и США, отмечается в материале.

В статье говорится, что Россия ответит активно и решительно.

По уточнению авторов, против Украины могут быть использованы как дипломатические, так и военные средства.

Ранее американская администрация разрешила украинским вооруженным силам применять переданное им оружие против целей на территории России.

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