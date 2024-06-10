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GT: Москва ответит на попытки Киева нанести удары вглубь России
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:45

GT: Москва ответит на попытки Киева нанести удары вглубь России

Москва готова ответить на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, сообщает Global Times.

По мнению журналистов, Украина стремится продемонстрировать свою преданность Западу перед предстоящим саммитом в Швейцарии. Киев, предпринимая подобные действия против России, надеется на большую поддержку со стороны Европы и США, отмечается в материале.

В статье говорится, что Россия ответит активно и решительно.

По уточнению авторов, против Украины могут быть использованы как дипломатические, так и военные средства.

Ранее американская администрация разрешила украинским вооруженным силам применять переданное им оружие против целей на территории России.

Фото:z.mil.ru/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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