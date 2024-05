Журналисты Жозеф Девек и Мишель Дюкло из Internationale Politik заявили, что Россия имеет преимущество в конфликте на Украине из-за своей долгосрочной стратегии, в отличие от Запада, который до сих пор зависит от национальных инициатив и временных коалиций для поддержки Украины.

По их мнению, после двух лет конфликта европейские страны ещё не сформировали целостную стратегию и остаются пассивными в своих действиях.

Отсутствие координации проявляется в моменты кризиса, например, когда ВСУ не хватает боеприпасов, Чехия организует альянс для их закупки, в то время как другие страны не могут увеличить производство на своих заводах.

Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)