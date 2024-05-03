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Светящийся объект в небе над Украиной и Россией оказался ступенью ракеты Falcon 9
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 13:26

Светящийся объект в небе над Украиной и Россией оказался ступенью ракеты Falcon 9

Светящийся объект, который 2 мая был виден в небе над Украиной, также заметили и в России.

Это явление было связано с пролетом третьей ступени ракеты Falcon 9, как объяснили в Крымской Астрофизической обсерватории агентству РИА Новости.

В Крыму это свечение зафиксировали около 23:00 мск. Помимо этого, сообщения о появлении свечения в небе поступали из таких регионов, как Карелия, Московская, Тверская, Псковская и Новгородская области.

Фото:commons.wikimedia.org/Gabor Szilasi(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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