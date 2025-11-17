Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Соки и смузи на столе
Соки и смузи на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:31

Россиян предупредили о любимом напитке: соки вредят сильнее, чем кажется — риск растёт с каждой чашкой

Замена фруктов соками приводит к нехватке клетчатки и пересыщению калориями — диетологи

Соки давно завоевали популярность благодаря яркому вкусу и способности быстро утолять жажду. Мы привыкли считать их полезным дополнением к рациону, но вокруг этого напитка существует множество заблуждений. Одни уверены, что соки ничем не уступают фруктам, другие — что свежевыжатые напитки способны заменить полноценный приём пищи. Чтобы разобраться в реальной пользе и возможных рисках, важно понимать, как производятся разные виды соков, чем они отличаются и кому подходят.

Современный рынок предлагает широкий выбор: пакетированные соки, нектары, морсы, холодного отжима, свежевыжатые варианты. Потребителю легко запутаться, особенно если ориентироваться только на внешний вид упаковки или надпись "100% натуральный". Поэтому важно опираться не на маркетинговые заявления, а на факты.

Важные различия между соком и фруктами

Основное заблуждение связано с тем, что многие воспринимают сок как полноценный заменитель фруктов и овощей. На деле же разница между цельным продуктом и напитком огромна: при выжимании теряется ценная клетчатка, меняется скорость усвоения сахара, а влияние на организм становится иным. Таким образом, даже самый качественный сок — это лишь часть пользы, которую дают фрукты и овощи целиком.

Сравнение разных видов соков

Параметр Свежевыжатый Пакетированный В банке Холодного отжима
Сохранность витаминов высокая, но быстро падает стабильная средняя (страдает от света) очень высокая
Наличие клетчатки низкая низкая низкая низкая
Риск добавления сахара минимальный возможен возможен минимальный
Срок хранения часы месяцы месяцы несколько суток
Цена обычно высокая средняя средняя высокая

Советы шаг за шагом: как выбирать сок

  1. Изучайте состав: хороший вариант содержит только фруктовое сырьё и воду.

  2. Предпочитайте напитки без добавленного сахара — иногда он скрыт под названиями "глюкозно-фруктозный сироп" и "концентрат".

  3. Выбирайте упаковку, которая защищает витамины от света: картонные пакеты — наиболее щадящие.

  4. Если нужен максимально натуральный вариант — делайте соки дома, используя блендер или соковыжималку.

  5. Пейте сок после еды: так снижается нагрузка на желудок и риск резкого повышения сахара в крови.

  6. Для контроля веса выбирайте морсы, смузи или цельные фрукты — они дают больше насыщения.

  7. Покупайте "холодный отжим", если хотите сохранить максимум витаминов, но помните о коротком сроке хранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: заменять соками фрукты.
    Последствие: недостаток клетчатки, резкие скачки сахара.
    Альтернатива: комбинировать соки с цельными фруктами или смузи.

  2. Ошибка: пить сок натощак.
    Последствие: раздражение слизистой, риск гастрита и боли в желудке.
    Альтернатива: пить сок только после еды.

  3. Ошибка: считать сок безопасным для всех.
    Последствие: обострение хронических заболеваний ЖКТ или нарушение сердечного ритма.
    Альтернатива: выбирать напитки, подходящие вашему состоянию: морсы, отвары, слабые травяные чаи.

А что если…

Что если заменить соки смузи? Они сохраняют клетчатку, насыщают лучше и снижают скорость усвоения сахара.

Что если использовать замороженные фрукты? Они подходят для приготовления напитков и сохраняют большую часть витаминов.

Что если хочется сладкого, но без лишних калорий? Разведите сок водой 1:2 — вкус останется, а нагрузка на организм уменьшится.

Плюсы и минусы соков

Аспект Плюсы Минусы
Пищевая ценность витамины, минералы мало клетчатки
Удобство быстро утоляют жажду легко переборщить с калориями
Влияние на здоровье поддерживают иммунитет могут повышать сахар
Доступность всегда в продаже качество сильно зависит от производителя

FAQ

Можно ли пить соки при диабете?
Да, но строго в ограниченном количестве и только разбавленные. Лучше выбирать овощные варианты.

Что полезнее: сок или смузи?
Смузи — из-за наличия клетчатки и более мягкого влияния на уровень сахара.

Какой сок самый безопасный?
Тот, который вы приготовили дома и пьёте после еды: в нём нет добавок и вы контролируете порцию.

Мифы и правда

  1. Миф: сок полезнее фруктов.
    Правда: в фруктах больше клетчатки и медленных углеводов.

  2. Миф: банковский сок лучше пакетированного.
    Правда: свет разрушает витамины, поэтому картонная упаковка предпочтительнее.

  3. Миф: свежевыжатые соки приносят только пользу.
    Правда: кислотность может раздражать желудок, а питательные вещества частично остаются в кожуре.

Сон и психология

Нехватка сна усиливает тягу к сладкому, включая соки, так как организм ищет быстрый источник энергии. Регулярный отдых помогает контролировать аппетит и снижает желание злоупотреблять сладкими напитками. Стресс также влияет на выбор пищи: многие начинают пить больше сладких соков как "быстрое утешение".

Исторический контекст

  1. Первые фруктовые соки начали производить в промышленном масштабе в начале XX века в США.

  2. Пастеризация появилась в 1930-х, благодаря чему соки стали храниться дольше.

  3. Массовое распространение картонных пакетов Tetra Pak в 1960-х сделало соки доступными и недорогими.

Три интересных факта

  1. Апельсиновый сок — один из самых потребляемых напитков в мире после воды и чая.

  2. Грейпфрутовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, усиливая их эффект.

  3. В морковном соке много бета-каротина, но избыток может придать коже лёгкий оранжевый оттенок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматологи напомнили: старый SPF может вызвать раздражение и не защитить от ультрафиолета вчера в 23:40
Пахнет нормально, но не работает: чем опасен просроченный SPF

Просроченный SPF может не просто «не сработать», а оставить кожу без защиты и спровоцировать ожоги. Разбираем, как вовремя заметить, что крем пора выбросить.

Читать полностью » Пропуск приёмов пищи усиливает переедание по данным специалистов по питанию вчера в 23:08
Отказалась от десертов — и только потом поняла, какую проблему это запустило

Незаметные нарушения питания могут долго казаться нормой, но именно они чаще всего становятся первым шагом к серьёзным расстройствам. Специалисты объясняют, как их распознать и предотвратить.

Читать полностью » Рон Бозли: непривычный результат после увеличения губ может быть нормальной реакцией на изменения внешности вчера в 22:37
Сделала губы — и пожалела: филлер пошёл не так, но есть способ вернуть свои губы без операции

Вы мечтали о аккуратных, объёмных губах, а получили отёк и разочарование? Не спешите паниковать: в первые недели всё может выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Вот что советуют врачи.

Читать полностью » Хью Джекман тренируется более двух часов для роли Росомахи вчера в 22:02
Хью Джекман удерживает форму после 40 — его главный приём удивляет даже фанатов

Как Хью Джекман сохраняет энергию и силу десятилетиями? Разбираем его подход к тренировкам, питанию и распорядку, который легко адаптировать под обычную жизнь.

Читать полностью » Растительная диета замедляет биологическое старение мозга — по данным МРТ вчера в 21:52
Питание меняет биологический возраст мозга — исследователи указали на три ключевых ингредиента

Недавнее исследование показало, как зелёный чай и грецкие орехи, а также другие простые продукты, могут замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции.

Читать полностью » Бакучиол снижает раздражение чувствительной кожи — по данным косметологов вчера в 20:43
Беру сыворотку с этим ингредиентом — и кожа утром будто "отдохнувшая": почему эффект удивляет

Бакучиол — мягкий растительный ингредиент, который подходит всем типам кожи и не вызывает раздражений, становится настоящей находкой для чувствительных типов.

Читать полностью » Стресс ухудшает качество отдыха — по данным психолога Джины Бакни вчера в 19:27
Жила в постоянном напряжении — и тело подало такой сигнал, что я испугалась

Стресс не просто влияет на эмоции, он разрушительно воздействует на ваше тело. Узнайте, как защитить себя и восстановить гармонию с помощью простых техник.

Читать полностью » Таурин ускоряет восстановление после нагрузки — по данным диетолога Томасон Банн вчера в 18:20
Выпил энергетик с таурином — и пришел в недоумение от того, как изменилась моя выносливость

Таурин становится всё популярнее в спортивных напитках! Но какой на самом деле эффект этой аминокислоты и стоит ли ей доверять для повышения выносливости?

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Тюмени открыли лыжный сезон после появления снежного покрова
Культура и шоу-бизнес
Ариана Гранде столкнулась с агрессивным фанатом на премьере фильма в Сингапуре — очевидцы
ПФО
В Башкирии увеличат коэффициент налога для мигрантов с 2026 года — Курултай
Спорт и фитнес
Цигун помогает обрести устойчивость и ясность разума — Ли Вэй, преподаватель
Наука
Коррекция возбуждающих сигналов снизила тревожность у животных — нейробиолог Хуан Лерма
Красота и здоровье
Врач Степанова: осенью боли в суставах могут быть признаками артрита
Садоводство
Посадка ели возле дома опасна из-за корней и тени для сада — Олег Дементьев
Авто и мото
Перегрузка генератора возникает из-за неисправного аккумулятора и дополнительных приборов — моторист
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet