Россия готовится к горнолыжному прорыву: новые канатные дороги и их будущее на склонах Эльбруса

С 18 июля 2023 года "Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы из Москвы в Геленджик, прервавшиеся на три года. По оценкам Сергея Ромашкина, вице-президента АТОР и генерального директора туроператора "Дельфин", в 2023 году воздушная гавань Геленджика может принять от 120 до 160 тысяч туристов.

Кроме того, 17 сентября "Аэрофлот" выполнил первый рейс в Краснодар после трёхлетнего перерыва. В это же время стало известно, что несколько крупных российских авиакомпаний начнут полёты в Краснодар, а также возобновят чартерные рейсы из столицы Кубани в Египет и Таиланд.

ПРЕМЬЕРА ГОДА

У России — свои горнолыжные подъемники

Компания РУСЛЕТ, производящая подвесные пассажирские канатные дороги, готова полностью обеспечить российские горнолыжные курорты. В Тверской области открылся новый завод "ТверьКанатДор", который планирует выпускать до 15 канатных дорог в год. Линейка продукции включает гондолы на 8 и 10 человек, кресла на 4 и 6 мест, траволаторы и канатные дороги маятникового типа.

Первое внедрение подъемников РУСЛЕТ произошло на курорте Большой Вудъявр в Кировске, а в будущем они появятся на склонах Эльбруса и других российских курортах.

АНТИРЕКОРД ГОДА

Внутренний туризм: снижение спроса

По данным РСТ, количество забронированных ночей в отелях России с июня по август увеличилось всего на 1,1%. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период рост составил 15,3%. Это свидетельствует о падении спроса на внутренний туризм после нескольких лет активного роста.

Краснодарский край, в частности, пострадал от экологических проблем, вызванных загрязнением Черного моря у побережья Анапы. В результате объемы забронированных ночей снизились на 11,8%, а в самой Анапе количество броней за летний сезон уменьшилось на 65%.

Снижение спроса связано с рядом факторов: укрепление курса рубля, что сделало отдых за рубежом более доступным, высокая инфляция, а также аномально холодное лето в центральной и южной частях России.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин предполагает, что если внутренний туризм в России по итогам года вырастет на 3-4%, это будет хороший результат с учетом всех возникших проблем.