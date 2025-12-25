Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самолёт Аэрофлот
Самолёт Аэрофлот
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:01

Россия готовится к горнолыжному прорыву: новые канатные дороги и их будущее на склонах Эльбруса

Аэрофлот возобновил рейсы в Геленджик и Краснодар после трёх лет – Турпром

С 18 июля 2023 года "Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы из Москвы в Геленджик, прервавшиеся на три года. По оценкам Сергея Ромашкина, вице-президента АТОР и генерального директора туроператора "Дельфин", в 2023 году воздушная гавань Геленджика может принять от 120 до 160 тысяч туристов.

Кроме того, 17 сентября "Аэрофлот" выполнил первый рейс в Краснодар после трёхлетнего перерыва. В это же время стало известно, что несколько крупных российских авиакомпаний начнут полёты в Краснодар, а также возобновят чартерные рейсы из столицы Кубани в Египет и Таиланд.

ПРЕМЬЕРА ГОДА

У России — свои горнолыжные подъемники

Компания РУСЛЕТ, производящая подвесные пассажирские канатные дороги, готова полностью обеспечить российские горнолыжные курорты. В Тверской области открылся новый завод "ТверьКанатДор", который планирует выпускать до 15 канатных дорог в год. Линейка продукции включает гондолы на 8 и 10 человек, кресла на 4 и 6 мест, траволаторы и канатные дороги маятникового типа.

Первое внедрение подъемников РУСЛЕТ произошло на курорте Большой Вудъявр в Кировске, а в будущем они появятся на склонах Эльбруса и других российских курортах.

АНТИРЕКОРД ГОДА

Внутренний туризм: снижение спроса

По данным РСТ, количество забронированных ночей в отелях России с июня по август увеличилось всего на 1,1%. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период рост составил 15,3%. Это свидетельствует о падении спроса на внутренний туризм после нескольких лет активного роста.

Краснодарский край, в частности, пострадал от экологических проблем, вызванных загрязнением Черного моря у побережья Анапы. В результате объемы забронированных ночей снизились на 11,8%, а в самой Анапе количество броней за летний сезон уменьшилось на 65%.

Снижение спроса связано с рядом факторов: укрепление курса рубля, что сделало отдых за рубежом более доступным, высокая инфляция, а также аномально холодное лето в центральной и южной частях России.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин предполагает, что если внутренний туризм в России по итогам года вырастет на 3-4%, это будет хороший результат с учетом всех возникших проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Асфальтированная дорога между Байкалом и Хубсугулом откроет новый туристический маршрут – ТАСС сегодня в 7:02
Монгольская дорога к Байкалу: что сулит туристам новая трасса и как изменится маршрут через Хубсугул

Строительство дороги между Монголией и Россией откроет новый маршрут от Байкала до озера Хубсугул, что в 2-3 раза увеличит турпоток в регион.

Читать полностью » Лечче стал базой для романтических выходных рядом с побережьем Саленто в Италии — Travel + Leisure сегодня в 4:50
Думала, романтика в Италии — это только Рим и Венеция, пока не нашла “свой” город

Италия — это страна, где каждый найдёт свою идеальную романтику: от шумных улиц Рима до спокойствия островов. Узнайте, какие места выбрать для незабываемых выходных вдвоём.

Читать полностью » Камрань ориентирован на резортный отдых, Нячанг — на городскую жизнь — опытные туристы сегодня в 0:59
Прилетели во Вьетнам и пожалели о выборе курорта — Нячанг и Камрань удивили по-разному

Нячанг и Камрань часто сравнивают при планировании поездки во Вьетнам. В чём разница между курортами, кому подойдёт каждый и какие нюансы стоит учитывать туристам.

Читать полностью » Чили вошла в число популярных направлений у российских туристов — Турпром вчера в 23:59
От уличных холмов Вальпараисо до ледяных башен юга: страна, которая не умещается в один отпуск

Чили удивляет контрастами: от пустыни Атакама до ледников Патагонии. Чем страна привлекает туристов и какие направления стоит включить в маршрут.

Читать полностью » Выделяйте время на Большой базар и держите маршрут по кварталам в Стамбуле — Lonely Planet вчера в 19:50
Утром — базар, вечером — Босфор: день в Стамбуле меняет всё впечатление

Стамбул удивляет с первой встречи, будто время завораживает. Узнайте, какие исторические и современные символы невидимы для большинства туристов.

Читать полностью » МЧС требует регистрировать зимние маршруты в горах — Платонихин вчера в 17:50
Зимние горы не прощают ошибок: что туристы обязаны сделать перед выходом на маршрут

МЧС напомнило туристам о правилах безопасности при зимних походах в горы и объяснило, как действовать при сходе лавины, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Читать полностью » Paradise Beach и Freedom Beach подходят для самостоятельного отдыха на Пхукете — гиды вчера в 15:50
От вечернего шоу до дикой бухты: как собрать идеальный день на Пхукете без экскурсий

Пять мест на Пхукете, которые стоит посетить самостоятельно: пляжи без волн, смотровые площадки и яркие локации вдали от туристической суеты.

Читать полностью » Власти ожидают рост турпотока в Москву до 26,5 млн человек – Сергей Собянин вчера в 15:40
Москва на пределе притяжения: туристический поток в 2025 году бьёт исторический рекорд

Москва в 2025 году может принять рекордные 26,5 млн туристов. Рост обеспечивают внутренние поездки и гости из Азии и Ближнего Востока.

Читать полностью »

Новости
Дом
Индукционная плита отключается без посуды и снижает риск перегрева — House Digest
Спорт и фитнес
Бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса — Аниш Палеша
Садоводство
Лунные ночи делают клубнику слаще: проверяем миф — агрономы
Авто и мото
В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ
Экономика
Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов
Экономика
В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина
Авто и мото
Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ — ведомство
Наука
Геомагнитная активность растёт из-за солнечного максимума — руководитель центра Абунина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet