Компании из России ограничили возможность участвовать в торгах на поставку продуктов питания для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, информирует РБК, ссылаясь на одного из партнеров организации, работавшего на рынке.



Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с затруднениями в доступе к торгам на поставку продуктов питания.



Эта программа направлена на закупку и передачу продуктов в нуждающиеся страны в качестве гуманитарной помощи, и Россия являлась ее поставщиком на протяжении последних двадцати лет, как отмечает газета.



По информации источника издания, доля российской муки, подсолнечного масла, гороха составляла до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. Основные потребители продуктов из России в рамках этой программы — Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.



Заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтвердила изданию информацию о существующих ограничениях для российских поставщиков на участие в торгах на поставку продуктов питания.



Глава департамента гуманитарной поддержки компании "Abakan Air" (крупнейший поставщик продуктов для ВПП ООН) Дмитрий Сухов сообщил газете о том, что российские поставщики сталкиваются прежде всего с ограничениями в отношении "страны происхождения товара". Кроме того, возникли претензии качеству товара, которые выдвигаются после сдачи продукции.



Издание также отметило, что организация ООН не ответила на запрос журналистов, перенаправив его в ВПП. Также газета направила запрос в Министерство иностранных дел и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Фото: www.flickr.com/UNclimatechange (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)