Вооружённым силам России нужно брать под контроль Харьков, пока у ВСУ наблюдается снарядный голод. Об этом заявил Newsinfo.Ru Игорь Никулин, бывший советник генсека ООН, бывший членкомиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель.

По словам Никулина, захват Харькова создаст зону безопасности. Кроме того, эксперт отмечает, что русские люди ждут Россию в Харькове, Одессе, Днепропетровске и Николаеве.

При этом он отмечает, что попытки выслужиться перед Западом "до добра не доведут".

"Это все напоминает Первую чеченскую войну: шаг вперед, два шага назад. Тут воюем, тут торгуем, тут рыбу заворачиваем, тут переговоры ведем, тут заложников меняем, то еще чем-то занимаемся, каким-то бизнесом. Я считаю, что все это надо заканчивать", — считает Никулин.

Кроме того, Никулин отмечает, что, как минимум, вся территория Новороссии должна вернуться в Россию. В этом "главное не затягивать", потому что Запад за время промедления сможет поставить на Украину прочее вооружение — истребители F-16, ракеты, боеприпасы. Никулин подчеркивает, что ВС РФ должны брать инициативу в свои руки, пока ВСУ испытывают снарядный голод. Он считает, что это "ключ успеха".

Никулин так же отмечает, что инициатива находится в руках России и "надо ее использовать по максимуму".

"Вообще Россия никогда не вела переговоров, Российская империя, Московская Русь. Пока не были достигнуты цели операции. Измаил взят, Очаков взят — после этого можно разговаривать. Пока цели не достигнуты, значит, никаких переговоров быть не должно", — подытожил Никулин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России нет планов по захвату Харькова.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)