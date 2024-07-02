Российские подводные лодки были несколько раз обнаружены у берегов Великобритании за последние два года. О произошедшем информирует американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что ещё два года назад начали замечать около Великобритании подводные лодки России, специально созданные для нападения и потопления других надводных боевых кораблей, торговых судов и так далее. Как сообщается, водный транспорт был задействован для специальных операций около Ирландского моря, считающегося межостровным морем Атлантического океана, расположенным между островами Великобритания и Ирландия. Этот небывалый шаг со стороны Кремля принудил Вооружённые силы Великобритании защищать эти территории.

По данным агентства, у берегов Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии увидели подводные лодки класса Kilo, которые считаются группой дизель-электрических ударных подводных лодок, созданных более 50 лет назад в период СССР Конструкторским бюро "Рубин". По поводу второго случая нахождения российских лодок на той территории заявили, что произошли некоторые изменения, и водный транспорт выходил за рамки того, что было в первый раз.

Кроме того, отмечается, что США были осведомлены о нахождении российских лодок. Минобороны Великобритании решили воздержаться от комментариев.

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