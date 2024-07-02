Российские подводные лодки были несколько раз обнаружены у берегов Великобритании за последние два года. О произошедшем информирует американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство сообщает, что ещё два года назад начали замечать около Великобритании подводные лодки России, специально созданные для нападения и потопления других надводных боевых кораблей, торговых судов и так далее. Как сообщается, водный транспорт был задействован для специальных операций около Ирландского моря, считающегося межостровным морем Атлантического океана, расположенным между островами Великобритания и Ирландия. Этот небывалый шаг со стороны Кремля принудил Вооружённые силы Великобритании защищать эти территории.
По данным агентства, у берегов Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии увидели подводные лодки класса Kilo, которые считаются группой дизель-электрических ударных подводных лодок, созданных более 50 лет назад в период СССР Конструкторским бюро "Рубин". По поводу второго случая нахождения российских лодок на той территории заявили, что произошли некоторые изменения, и водный транспорт выходил за рамки того, что было в первый раз.
Кроме того, отмечается, что США были осведомлены о нахождении российских лодок. Минобороны Великобритании решили воздержаться от комментариев.
Фото: LA(Phot) Guy Pool (Open Government Licence version 1.0)
Forbes: украинцы не могут позволить себе потерю уничтоженных Россией Су-27
После удара ВС РФ по Миргороду в США выразили беспокойство из-за уязвимости истребителей ВСУ для российских дронов и ракет.
МВД объявило в уголовный розыск командующего ВСУ Нестеренко
В базе данных МВД РФ появились данные о розыске командующего Сухопутными войсками ВСУ Нестеренко, генерала Довганя и экс-замглавы АТО Лищинского.
Институт экономики описал трудовые стратегии русскоязычных релоканток
Русскоговорящие эмигрантки плохо владеют языком принимающей страны и испытывают различные трудности на рынке труда.
Онколог Каприн: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции
Врачи с начала осени 2024 года смогут решать, какое лечение требуется пациенту со злокачественными опухолями, выходя за рамки установленной инструкции, при условии, что необходимые действия уже были проделаны, но безуспешно. Об этом информировал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.