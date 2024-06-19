Генпрокурор России Игорь Краснов объявил о разработке специального программного обеспечения, направленного на борьбу с ростом преступлений, связанных с криптовалютами и другими цифровыми активами.
Краснов, выступая на шестом совещании глав прокурорских служб БРИКС, выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют и виртуальных активов. Для противодействия этой угрозе в России создано специальное программное обеспечение.
По словам Краснова, это ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, что позволяет эффективно выявлять полную схему операций и идентифицировать всех участников преступной деятельности.
Генпрокурор подчеркнул, что эта разработка также решает проблему трансграничного перемещения активов.
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