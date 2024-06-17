На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
Согласно его словам, корейские партнеры проявили понимание истинных причин и сути украинского кризиса. Россия признательна за последовательную и постоянную поддержку своей специальной военной операции и признательна за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны Пхеньяна.
Также помощник президента выразил благодарность за поддержку результатов референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к составу Российской Федерации. Эти заявления были сделаны в ходе беседы с журналистами.
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