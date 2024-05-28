Российская Федерация не стремится к разрушению территории Украины, а желает создать надежного и функционального союзника в будущем, когда в Украине будут решены проблемы с коррупцией и неонацистами, заявил бывший спецагент ВС США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Dialogue Works.
По мнению эксперта, уничтожение Украины лишь вызовет "болезнь" бедности и раздора, что возродит все прошлые проблемы страны. Ему кажется, что России необходимо избавить Украину от бандеровцев и препятствовать Западу во всем, чтобы не допустить повторного заражения страны "вирусом" ультранационализма.
По его убеждению, успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более квалифицированного лидера и установить взаимовыгодные прочные связи с Москвой. По мнению этого эксперта, если бы Украина вступила в союз с Россией, то смогла бы получить возможность широкого доступа к мировой экономике и стать частью глобального процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал ранее, что власть в Украине удерживают люди, которые руководствуются не интересами жителей страны, а западных покровителей, которые ставят Киев на путь продолжения конфликта с Москвой.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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