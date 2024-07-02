Во вторник руководство государственной корпорации "Роскосмос" объявило о значительном прогрессе в реализации проекта Российской орбитальной станции (РОС). Генеральный директор корпорации Юрий Борисов утвердил генеральный график создания станции, согласно которому запуск первого модуля запланирован на 2027 год.

Документ получил одобрение и подписи руководителей 19 ключевых предприятий, участвующих в проекте. График охватывает широкий спектр работ, включая проектирование и изготовление модулей станции, проведение летных испытаний нового пилотируемого транспортного корабля, разработку ракет-носителей и создание наземной космической инфраструктуры. Кроме того, предусмотрено участие научных институтов отрасли в сопровождении проекта.

В этот же день были заключены государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС, а также комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный.

Согласно планам, развертывание станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. До 2030 года предполагается вывести на орбиту четыре основных модуля, которые составят ядро станции: научно-энергетический, универсальный узловой, шлюзовой и базовый. На втором этапе, с 2031 по 2033 годы, планируется присоединение еще двух целевых модулей.

Общий объем финансирования проекта оценивается в 608,9 млрд рублей. Начало финансирования запланировано на 2024 год, о чем ранее сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По словам Юрия Борисова, в период с 2024 по 2026 годы на проект потребуется около 150 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что эскизный проект РОС был утвержден 2 апреля текущего года. По оценкам генерального конструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, станция сможет функционировать на орбите более 50 лет.

Фото: From Wikimedia Commons/ NASA