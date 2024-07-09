Согласно отчету ЦБ России, население страны не проявило повышенного интереса к приобретению наличной валюты, несмотря на введенные санкции в отношении Московской биржи. В июне спрос на иностранную валюту среди граждан оказался ниже среднестатистических показателей предыдущих месяцев.

Банк России в своем "Обзоре рисков финансовых рынков" за июнь 2024 года отметил, что санкционные меры против Московской биржи и приостановка торгов долларом и евро не спровоцировали ажиотажного спроса на валюту среди россиян.

В первой половине июня, до введения ограничительных мер, физические лица осуществили чистые покупки иностранной валюты на сумму 71,8 миллиарда рублей. Однако во второй половине месяца, несмотря на укрепление национальной валюты, объем покупок составил лишь 28,5 миллиарда рублей.

Центробанк также подчеркнул, что интерес населения к наличной валюте не возрос. В июне физические лица приобрели наличную валюту на сумму 15,7 миллиарда рублей, что значительно ниже среднего показателя за период с января по май 2024 года, составлявшего 21,9 миллиарда рублей.

После введения санкций против Московской биржи, практически весь объем биржевых валютных операций пришелся на китайский юань, составив около 99,6% всех сделок. В целом, за прошедший месяц совокупный объем биржевых торгов валютой сократился на 33,3% по сравнению с маем, достигнув отметки в 6,3 триллиона рублей.

С 13 июня Московская биржа прекратила проведение торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Однако операции с этими валютами по-прежнему осуществляются на внебиржевом рынке.

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