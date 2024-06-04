Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада приветствовать Турцию с ее желанием на вступление в БРИКС.
Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан отметил стремление Турции присоединиться к БРИКС и следить за развитием процессов в рамках этой организации.
Согласно информации, распространенной государственным агентством Anadolu, министр иностранных дел Турции планирует посетить Россию на следующей неделе и принять участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
Россия, безусловно, приветствует возросший интерес Турции к деятельности БРИКС, а также проявленное соседними и стратегически важными партнерами внимание к этому направлению. Вопросы, связанные с этим взаимоотношением, обязательно будут затронуты на предстоящем саммите БРИКС, проведение которого пройдет под патронажем России.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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