Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада приветствовать Турцию с ее желанием на вступление в БРИКС.



Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан отметил стремление Турции присоединиться к БРИКС и следить за развитием процессов в рамках этой организации.



Согласно информации, распространенной государственным агентством Anadolu, министр иностранных дел Турции планирует посетить Россию на следующей неделе и принять участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.



Россия, безусловно, приветствует возросший интерес Турции к деятельности БРИКС, а также проявленное соседними и стратегически важными партнерами внимание к этому направлению. Вопросы, связанные с этим взаимоотношением, обязательно будут затронуты на предстоящем саммите БРИКС, проведение которого пройдет под патронажем России.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)