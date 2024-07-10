Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии саммита альянса в Вашингтоне, подчеркнул, что принятие новых членов в ряды организации после завершения холодной войны являлось сложным решением из-за опасений относительно реакции со стороны России.
Столтенберг упомянул, что существовали сомнения касательно готовности альянса открыть свои двери для новых участников. Некоторые государства высказывали опасения, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует негативную реакцию Москвы. Генсек отметил, что принятие решения потребовало времени, однако в итоге оно способствовало объединению Европы и принесло мир и процветание на континент.
В преддверии саммита президент Украины Владимир Зеленский выразил желание Киева получить нечто похожее на приглашение в блок. Однако представители НАТО неоднократно подчеркивали, что предварительным условием для будущего членства Украины в альянсе является ее победа в конфликте с Россией.
Москва неоднократно критиковала расширение НАТО, рассматривая его как угрозу собственной безопасности. Президент России Владимир Путин называл потенциальное членство Украины в альянсе одной из причин начала военной операции в феврале 2022 года. В свою очередь, Столтенберг отмечал, что НАТО никогда не давало обещаний не расширять свой состав.
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