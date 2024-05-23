В прошлом Советский Союз признал Палестину как самостоятельное государство, а в настоящее время Россия, как наследник СССР, поддерживает эту позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Запросив позицию России по поводу недавнего решения трех других европейских стран о признании Палестинского государства, представителя Кремля попросили комментировать этот вопрос.
Песков отметил, что исторически Советский Союз выступал за признание независимости Палестины. Следовательно, Россия, как преемник Советского Союза, продолжает в этом же ключе.
Сообщается, что среду Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государственного статуса Палестины, которое вступит в силу 28 мая. К этой дате Палестину признали уже девять стран-членов Европейского союза. В 1988 году этот шаг сделали восемь стран до вступления в ЕС, а Швеция присоединилась к ним в 2014 году.
Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
OpenAI заключила соглашение за $250 млн за доступ к архивам крупнейших американских газет
OpenAI заключила соглашение с News Corp на $250 млн, получив доступ к архивам таких изданий, как The Wall Street Journal, New York Post, и The Daily Telegraph на пять лет.
Lamborghini отзовет 2 000 автомобилей Urus из-за проблемы с замком капота
Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет 2,1 тысячи автомобилей Urus 2023-2024 годов выпуска из-за проблемы с замком капота.
Аллерголог Критченко: влажная уборка дома поможет в борьбе с аллергией
Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией, отметив важность регулярной влажной уборки и сокращения количества пылящих предметов в доме.
Дерматолог Коробкова: первые признаки старения кожи могут проявляться в 17-20 лет
Дерматолог Инна Коробкова рассказала о первых признаках старения кожи, которые могут появляться уже в возрасте 17-20 лет.