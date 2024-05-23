В прошлом Советский Союз признал Палестину как самостоятельное государство, а в настоящее время Россия, как наследник СССР, поддерживает эту позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Запросив позицию России по поводу недавнего решения трех других европейских стран о признании Палестинского государства, представителя Кремля попросили комментировать этот вопрос.



Песков отметил, что исторически Советский Союз выступал за признание независимости Палестины. Следовательно, Россия, как преемник Советского Союза, продолжает в этом же ключе.



Сообщается, что среду Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государственного статуса Палестины, которое вступит в силу 28 мая. К этой дате Палестину признали уже девять стран-членов Европейского союза. В 1988 году этот шаг сделали восемь стран до вступления в ЕС, а Швеция присоединилась к ним в 2014 году.

Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)