В России, согласно статистике СК "Согласие" по ОСАГО за прошлый год, мотоциклы марок KTM и Kawasaki чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия. KTM занимает первое место с долей в 3,2% ДТП, за ним следуют Kawasaki и Honda с менее чем 2,5% случаев.