Сотрудничество арабских государств залива с Россией достигло нового уровня по мнению министра экономики Омана, Саида бена Мохаммада аль-Сакри.
По его словам на пленарном заседании форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", отношения между Советом сотрудничества (арабских государств Персидского залива) и России перешли на качественно новый уровень.
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В Южной Корее прошел финал 14-го Конкурса по русскому языку
Финальный этап четырнадцатого Русского языкового конкурса для студентов университетов Кореи состоялся в пятницу в Южной Корее.
ООН отказалось от комментариев по запрету российских СМИ в ЕС
Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак отказался прокомментировать решение европейских властей о запрете трансляции на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости.
Статистика СК "Согласие": мотоциклы KTM и Kawasaki чаще других попадали в ДТП за 2023 год
В России, согласно статистике СК "Согласие" по ОСАГО за прошлый год, мотоциклы марок KTM и Kawasaki чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия. KTM занимает первое место с долей в 3,2% ДТП, за ним следуют Kawasaki и Honda с менее чем 2,5% случаев.
В Германии выяснили, что в жировой ткани есть белок, улучшающий метаболизм при ожирении
Ученые из университетской клиники Тюбингена в Германии выявили, что белок каллистатин, уровень которого повышается в подкожной жировой клетчатке после похудения, способствует улучшению обмена веществ при ожирении и диабете.