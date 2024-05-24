На пресс-конференции, посвященной результатам переговоров между Россией и Белоруссией, президент России Владимир Путин заявил о том, что Белорусская атомная электростанция функционирует на максимальной мощности.
Он выразил готовность России оказывать поддержку Белоруссии в развитии собственной ядерной отрасли и содействии наращиванию сотрудничества в областях цифровизации, ядерной медицины и разработки систем для хранения энергии.
Путин подчеркнул, что реализованный в ноябре 2023 года проект строительства Белорусской АЭС стал одним из крупнейших совместных инициатив. В ходе своего выступления он отметил, что два энергоблока станции уже произвели более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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