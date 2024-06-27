Россия будет продолжать стремиться установить контакт с Вашингтоном разнообразными дипломатическими способами, включая использование телефонных переговоров, поделился заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
В условиях, когда противоположная сторона на Западе абсолютно не готова к диалогу, Москва осознает отсутствие реальной основы в настоящее время для проведения традиционной дипломатии, отметил дипломат.
"Однако сейчас происходит другая динамика, и нельзя утверждать, что если после демарша не последует определенных практических действий, включая возможные силовые меры, то такие действия излишни. Дипломатические ноты, заявления готовности и решимости устно защищать свои интересы и гарантировать свою безопасность являются неотъемлемой частью общего сопротивления враждебной антироссийской политике, проводимой США и их союзниками. Мы будем продолжать это вне зависимости от того, удастся ли добиться контакта с какими-либо сегментами общества или нет. Эта практика будет продолжена, включая использование телефонных переговоров. Все зависит от актуальных обстоятельств", — отметил он в ходе участия в программе "60 минут" на канале "Россия-1".
"Мы намерены использовать и связи через дипломатические каналы. Наше действие прозрачно, мы не скрываем ничего. Я убежден, что жители нашей страны, многие другие участники международной арены, мировое общественное мнение, особенно в странах мирового южного влияния, ясно понимают наши позиции, разделяют нашу стратегию и поддерживают борьбу, которую ведет российский народ за свою страну, за право прокладывать путь, который мы выбрали, согласно курсу, определенному президентом РФ", — подчеркнул Рябков.
Фото: www.flickr.com/Sergey Rodovnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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