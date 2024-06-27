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Россия передаст доказательства геноцида на Донбассе в ООН
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:55

Россия передаст доказательства геноцида на Донбассе в ООН

Россия планирует в скором времени предъявить в международный суд ООН подтверждения совершения Киевом актов геноцида в Донбассе, заявил посланник по специальным поручениям, представитель РФ в делах в международном суде ООН Геннадий Кузьмин.

На выступлении в рамках Питерского международного юридического форума он напомнил, что "в настоящее время рассматривается еще одно громкое расследование, где наша страна участвует — это "дело Украина против России" в рамках конвенции о геноциде".

Он рассказал, что "новая стадия юридической борьбы против нас началась в 2022 году в связи с началом СВО".

По его мнению, Киев выбрал этот документ как наиболее простой способ привлечь международный суд к делу.

Конвенция не предусматривает досудебных переговоров для урегулирования споров. Иск можно подать в международный суд немедленно.

Кузьмин отметил, что "само обвинение придумано из ниоткуда". "Украинская сторона утверждает, что Российская Федерация злоупотребила конвенцией для вызова СВО", — добавил он, отметив, что "Украину ждет провал".

Представитель РФ напомнил, что "в начале февраля Суд принял решение о юрисдикции, поддержав аргументацию РФ о том, что признание ДНР и ЛНР осуществлялось в рамках права наций на самоопределение, а СВО регулируется другими нормами международного права, а не конвенцией о геноциде".

"Таким образом, все обвинения в адрес России отменены, остается только один вопрос: Суд решил рассмотреть, совершала ли Украина геноцид в Донбассе или нет", — пояснил Кузьмин.

"Таким образом, Украина оказалась на скамье подсудимых, несмотря на то, что выступает в роли истца", — подытожил он. "Нам предстоит представить в Суд доказательства совершения киевским режимом актов геноцида, что мы и собираемся сделать в ближайшем будущем", — заключил Кузьмин.

Фото: commons.wikimedia.org/MusikAnimal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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