В России считают, что "конфронтационная" и "псевдоправовая" инициатива властей Эстонии по использованию российских активов является кражей.
Москва заявляет, что в случае конфискации будет использовать свое право на принятие ответных мер. Российское посольство так выразило свою позицию.
Ранее парламент Эстонии принял закон, который дает возможность передать замороженные российские активы Украине. По закону активы могут быть использованы "в качестве предварительной оплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине".
В заявлении дипломатической миссии отмечается, что любые посягательства на имущественные права и интересы российских физических и юридических лиц рассматриваются как открытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будут приняты ответные меры со стороны России.
Посольство также утверждает, что закон, принятый эстонским парламентом, противоречит международному праву и конституции Эстонии. Он также добавляет дополнительное напряжение к уже не самым лучшим отношениям между Москвой и Таллином.
Фото:web.archive.org/Алексей Решетников (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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