Отсутствие предпосылок для общения с президентом Франции было заявлено Дмитрием Песковым в ответ на вопрос портала URA. RU.
По мнению пресс-секретаря главы государства, любое действие несет свои последствия.
Он отметил, что опыт, накопленный в результате событий, подобных подписанию минских соглашений, стал для нас ценным уроком, однако существенно повредил обстановку взаимного доверия.
Песков подчеркнул, что такая атмосфера доверия может быть быстро подорвана и требует многолетних усилий для восстановления.
Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Кремль отказался комментировать освобождение Ассанжа
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Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета.
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