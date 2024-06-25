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Предпосылок к возобновлению диалога с Францией нет
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:12

Предпосылок к возобновлению диалога с Францией нет

Отсутствие предпосылок для общения с президентом Франции было заявлено Дмитрием Песковым в ответ на вопрос портала URA. RU.

По мнению пресс-секретаря главы государства, любое действие несет свои последствия.

Он отметил, что опыт, накопленный в результате событий, подобных подписанию минских соглашений, стал для нас ценным уроком, однако существенно повредил обстановку взаимного доверия.

Песков подчеркнул, что такая атмосфера доверия может быть быстро подорвана и требует многолетних усилий для восстановления.

Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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