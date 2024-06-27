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Минпромторг Мали: РФ поставляет в Мали 40 процентов от всего импорта пшеницы
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 8:03

Минпромторг Мали: РФ поставляет в Мали 40 процентов от всего импорта пшеницы

На сегодняшний день доставка пшеницы с территории РФ в Мали составила 40% от общего её импорта пшеницы. Об этом информировал РИА Новости министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло.

Помимо такого горючего вещества, основной составной частью которых является углерод как топливо, а также вещества для питания растений и повышения плодородия почв, государство в Западной Африке по большей части получает из России продукцию, относящийся к сельскому хозяйству.

Алассан Диалло также заявил о желании и готовности западноафриканской страны поставлять продукцию сельскохозяйственных работ на территорию Российской Федерации. Он дополнил, что государственные органы уже занимаются данным вопросом и тщательно обсуждают все детали. В список товаров, которые Мали хотела бы доставлять РФ, вошло такое волокно растительного происхождения, как хлопок, однолетнее растение кунжут, экзотический фрукт манго, известное своим сладким и сочным вкусом, и много другое.

Министр торговли обратил внимание на важность обсуждения данного вопроса и заключения какой-то договорённости и соглашения с Российской Федерацией по извлечению в западноафриканской стране такого благородного металла жёлтого цвета как золото.

Фото: Flickr / Loren Kerns (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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