Международная торговля между Российской Федерацией и КНДР заметно увеличилась по окончании прошлого года. Объём продаж поднялся в 9 раз, проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.
Юрий Ушаков поделился информацией об обстановке на международном рынке между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, находящейся в Восточной Азии и более известной как Северная Корея. По его данным, размер обоюдной торговли за прошлый отчётный период увеличился почти в 10 раз. Таким образом, они достигли отметку почти в 35 миллионов долларов.
К тому же Юрий Ушаков уточняет, что столица России готова к новому рассмотрению не ограниченного каким-либо сроком санкционного режима в сторону КНДР, действующего в соответствии с Советом Безопасности ООН.
Ранее со ссылкой на данные таможенных ведомств и экспертов в индустрии красоты одно из самых крупных информационно-финансовых агентств мира Reuters сообщил о том, что КНДР получила огромный доход с вывоза за границу для реализации на внешних рынках искусственных волос и накладных ресниц. Государство в Восточной Азии получило почти 170 миллионов долларов. Таким образом, в прошедшем году на территорию Китайской Народной Республики было отправлено свыше 1600 тонн искусственных ресниц, бород, а также ненастоящих волос.
Фото: Flickr / (stephan) (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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