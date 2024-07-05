Российско-индийское партнёрское предприятие отдало индийской армии 35 тысяч штурмовых винтовок АК-203. О произошедшем информировали в пресс-службе госкорпорации "Ростех", пишет РИА Новости.
Партнёрская организация России и Индии по изготовлению автоматов Indo-Russian Rifles Private Limited, которое находится в государстве в Южной Азии, изготовило и отдало Минобороны Индии несколько десятков тысяч штурмовых винтовок с газовым приводом и магазинным питанием, цель которых — стрелять патронами калибра 7,62×39 мм. Известно, что учредители организации со стороны РФ — это госкомпания "Рособоронэкспорт", которая считается одним в РФ государственным посредником по ввозу и вывозу за границу продукции и услуг военного и двойного назначения, а также многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения "Калашников" государственной корпорации Ростех".
Партнёрская организация окончила первый этап программы по изготовлению штурмовых винтовок в государстве в Южной Азии. Для увеличения уровня локализации на предприятии в Индии Korwa Ordnance Factory, на котором началось производство лицензионных автоматов Калашникова АК-203, установлено всё необходимое оборудование и подготовлены должные условия для реализации продукции. Благодаря этому вовремя были закончены и поставлены ВС Индии несколько десятков тысяч автоматов Калашникова.
Фото: Pogaface (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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