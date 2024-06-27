Россия показывает хорошие перспективы в разбирательстве по делу Украины о геноциде в Международном суде ООН, заявил представитель Российской Федерации по делам в Международном Суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, в беседе с журналистами РИА Новости.



По словам Кузьмина, устное предварительное рассмотрение дела предполагается не ранее, чем через полтора года. "У России есть неплохие шансы в этом деле. У нас есть основания для предъявления украинской стороне", — отметил посол в интервью на полях ПМЮФ-2024.



Речь идет об иске Украины, выдвинутом в 2022 году, в котором она обвинила РФ в нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением специальной военной операции.



По решению суда ООН от 2 февраля разбирательство было существенно ограничено, и ряд претензий Украины к России был отклонен. Украина указывала, что использование силы Россией в ходе спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР нарушали конвенцию о геноциде.



Однако суд пришел к выводу, что он не имеет правомочий выносить решения по этим вопросам. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на решение суда, тот отверг все украинские жалобы о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для начала операции, и теперь перед судом стоит вопрос о возможном геноциде со стороны Украины в Донбассе.



Украина 26 февраля 2022 года, после начала российской военной операции, обратилась в Международный суд ООН с иском против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предотвращении преступлений геноцида и наказании за них.



Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск построенным на "искаженной логике" и подчеркнул, что западные страны злоупотребляют международными правовыми нормами. В своем заявлении украинская сторона просила суд принять временные меры.



Постановлением от 16 марта 2022 года суд приказал России немедленно прекратить военную операцию на территории Украины, запретил вооруженным формированиям под контролем РФ предпринимать любые действия в поддержку операции, и призвал обе стороны воздерживаться от акций, которые могут ухудшить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.



3 октября 2022 года Россия возразила против юрисдикции и приемлемости иска в Международном суде ООН, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.



В июне 2023 года более 30 государств получили разрешение Международного суда ООН присоединиться к иску Украины против России.



В сентябре 2023 года в суде ООН прошли слушания, где Россия выразила свои предварительные возражения, призвав признать иск недопустимым и вынести решение о том, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения дела.

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