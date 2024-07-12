Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Айдан Сулейменова является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супругой казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина.

По данным источников, Сулейменова заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье 2023 года с доходом 4,3 млрд тенге (примерно $9 млн).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который участвует в боевых действиях на стороне России в зоне СВО.

Согласно указу, опубликованному на правовом портале, гражданство России получили 22 человека, а четверо, включая Сулейменову, отказались от него.

Фото: Паспортный стол Енакиево/ VK