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Супруга миллиардера Абулгазина Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства
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Супруга миллиардера Абулгазина Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Айдан Сулейменова является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супругой казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина.

По данным источников, Сулейменова заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье 2023 года с доходом 4,3 млрд тенге (примерно $9 млн).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который участвует в боевых действиях на стороне России в зоне СВО.

Согласно указу, опубликованному на правовом портале, гражданство России получили 22 человека, а четверо, включая Сулейменову, отказались от него.

Фото: Паспортный стол Енакиево/ VK

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