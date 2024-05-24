Лидер России Владимир Путин выразил готовность прекратить военные действия на территории Украины путем ведения переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы "текущие линии фронта", по информации агентства Reuters, ссылающегося на четыре российских источника.
Согласно трем источникам, знакомым с ходом обсуждений в российском руководстве, Владимир Путин в беседе с небольшой группой советников выразил разочарование "попытками Запада расколоть переговорный процесс" и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от диалога.
Президент Украины принял указ, который запретил переговоры с Россией в период президентства Путина. Это случилось после вхождения территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсона в состав России.
В апреле 2024 года он не исключил возможности возобновления диалога после подготовки Украиной "документа о разрешении всех вопросов", который будет передан российской стороне для обсуждения. Власти России отвергают мирный план, представленный Зеленским, и не планируют проводить переговоры на его основе (в том числе о выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности Украины).
Один из источников агентства Reuters сообщил о готовности российских властей вести военные действия "насколько это необходимо", однако он также уточнил, что Россия готова к прекращению военных действий для "заморозки" ситуации.
Один из собеседников не исключил, что Москва и Киев не смогут достичь согласия, пока Зеленский занимает пост президента, но Россия может попробовать "договориться с Вашингтоном". Представитель американского Госдепартамента заявил, что вся инициатива по осуществлению мира должна уважать "территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия неоднократно подчеркивала готовность к диалогу для достижения своих целей и не стремится к "бесконечной войне". Он отметил, что передача новых территорий Украине, включенных в состав России, исключена.
На прошлой неделе во время визита в Китай Владимир Путин заявил: "Мы готовы к переговорам, мы никогда не отказывались от этого". Ранее он подчеркивал, что переговоры должны учитывать интересы России, а МИД утверждал, что Москва будет вести переговоры, учитывая "реалии на местности" и защиту своих безопасностных интересов.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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