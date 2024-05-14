Россия должна обеспечить военно-технический ответ после признания министра обороны Великобритании о разрешении Лондоном нанесения ударов по Крыму. Об этом NewsInfo. Ru сообщил Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам.

По словам эксперта, Россия должна понимать, что нацистский режим, установленный в Киеве, будет наносить удары по Российской Федерации, чтобы подорвать ее экономически и морально, в этом смысле, считает Новиков, для Владимира Зеленского не играет наличие или отсутствие разрешения со стороны туманного альбиона.

"Мы должны быть во всеоружии, должны быть готовы всеми необходимыми техническими средствами, военными средствами отражать эти атаки — это первое", — считает Новиков.

Помимо этого, эксперт считает, что Россия должны обеспечить устойчивость российской экономики на фоне заявлений о конфликте с Западом.

"Заявления из Лондона это подтверждают, носит долгосрочный характер, поэтому нужно обеспечить устойчивость российской экономики, это будет означать устойчивость России в целом к внешним вызовам, в том числе и к вызовам военного характера", — подытожил он.

Новиков не обошел стороной и вопрос того, что прироста ВВП для стабильности экономической ситуации будет не достаточно.

"Нужно также, чтобы люди видели, что улучшение экономической ситуации влечет за собой улучшение ситуации социальной, что снижается несправедливость, снижается разрыв в доходах, снижается доля бедных, 03:15 богатых, что эти противоречия уменьшаются", — продолжает Новиков.

Отвечая на вопрос, Новиков ответил о конкретных заявлениях западных лидеров, он считает, что европейских политиков невозможно рассматривать в отрыве от Вашингтона, ибо они не представляют самостоятельные фигуры и действуют из "соображений евроатлантической солидарности".

"Поэтому для того чтобы оправдать возможное втягивание, по крайней мере, части стран НАТО в более активное противостояние с Россией, необходимо соответствующим образом готовить общественное мнение. И поэтому те решения, которые раньше могли приниматься и направляться по закрытым каналам, теперь, наоборот, озвучиваются публично, и всё это делается абсолютно сознательно", — считает он.

Подытоживая свой ответ, эксперт вновь отметил, что России стоит обеспечить достойный военно-технический ответ после признаний Лондона о разрешении нансения ударов по Крыму британским оружиием.

"Соответственно, разработка новых видов вооружений, усиление противовоздушной обороны, способные защитить своё пространство и всё, что находится натерритории России. Это важно, поскольку наши оппоненты тоже не будут дремать, а осуществляют раскачку своего военно-промышленного комплекса, производят больше вооружений, заполняют свои склады, военные проводят учения, наращивают военный бюджет, ведут научно-технические разработки соответствующего профиля. Поэтому укрепление обороныпо всему периметру Российской Федерации — чрезвычайно важная вещь на сейчас и на перспективу тоже", — закончил свою мысль эксперт.

Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)