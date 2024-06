Следующий саммит по Украине пройдет не в Европе, а Россия должна участвовать в нем каким-либо образом, озвучил руководитель отдела международной безопасности в МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на собрании в Бюргенштоке Габриэль Люхингер.



По мнению Люхингера, возможное место проведения следующего семейного собрания — это Саудовская Аравия.



В сообщении отмечается, что заинтересованные государства должны самостоятельно предпринимать действия по организации следующего форума по украинскому конфликту. Это больше не зависит от Швейцарии. Впредь Швейцария будет действовать в кулуарах по требованию ключевых стран.



По мнению журналистов, Люхингер особенно огорчен отказом Китая принять участие в собрании в Швейцарии.



По словам руководителя швейцарской делегации, перед мероприятием он неоднократно встречался с особым представителем КНР по Украине и России, и Китай выразил сильное заинтересованность в мирном процессе.



Необходимо продолжать диалог с Китаем, по мнению Люхингера.



"Более того, Россия должна быть вовлечена каким-либо образом", — передает агентство, ссылаясь на высказывания главы швейцарской делегации.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)