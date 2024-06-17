Следующий саммит по Украине пройдет не в Европе, а Россия должна участвовать в нем каким-либо образом, озвучил руководитель отдела международной безопасности в МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на собрании в Бюргенштоке Габриэль Люхингер.
По мнению Люхингера, возможное место проведения следующего семейного собрания — это Саудовская Аравия.
В сообщении отмечается, что заинтересованные государства должны самостоятельно предпринимать действия по организации следующего форума по украинскому конфликту. Это больше не зависит от Швейцарии. Впредь Швейцария будет действовать в кулуарах по требованию ключевых стран.
По мнению журналистов, Люхингер особенно огорчен отказом Китая принять участие в собрании в Швейцарии.
По словам руководителя швейцарской делегации, перед мероприятием он неоднократно встречался с особым представителем КНР по Украине и России, и Китай выразил сильное заинтересованность в мирном процессе.
Необходимо продолжать диалог с Китаем, по мнению Люхингера.
"Более того, Россия должна быть вовлечена каким-либо образом", — передает агентство, ссылаясь на высказывания главы швейцарской делегации.
Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)
В ЕС заявили о смерти малого аграрного бизнеса в случае принятия Украины в ЕС
Вступление Украины в состав Европейского Союза немедленно означило бы смерть небольших аграрных предприятий в Германии, заявил глава ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид в интервью газете FAZ.
Захарова: Мероприятия, подобные саммиту в Швейцарии, не обеспечат мир
Мероприятия, вроде саммита по Украине в Швейцарии, не создадут нужные условия для серьезного обсуждения устойчивого мира, как заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.