Россия и Украина давным-давно могли бы договориться, если бы власть в Украине принадлежала тем, кто опирается на интересы своей страны, а не интересы владельцев, заявил глава Российской Федерации — Владимир Путин.

"К сожалению, пока Александр Григорьевич Лукашенко военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной", - говорит Путин.

Путин отметил, что если бы власть в Украине теперь находилась в руках людей, чьи действия определяются национальными интересами, а не интересами их хозяев в Европе или за океаном, ситуация сложилась бы иначе.

Эти заявления прозвучали в ходе брифинга после визита в Узбекистан, на котором журналист спросил главу государства о предложении президента Белоруссии Александра Лукашенко выступить в качестве посредника между украинскими военными.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)