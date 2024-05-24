Россия даст ответ на объявление Румынией российского посла в Бухаресте персоной нон грата.
Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словм, Россия даст соответствующий ответ после действий Румынии.
Напомним, что МИД Румынии ранее сообщил, что объявил российского посла персоной нон грата.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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