Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность Вьетнаму за осмотрительную позицию относительно украинского кризиса и стремление содействовать поиску реальных способов его мирного разрешения.
Статья, написанная Путиным для официального органа Центрального Комитета Компартии Вьетнама "Нянзан" и под названием "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", была опубликована на портале Кремля.
Россия выражает благодарность вьетнамским друзьям за осмотрительное отношение к украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного разрешения.
Все это в полной мере соответствует духу и характеру российско-вьетнамских отношений.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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