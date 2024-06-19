Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность Вьетнаму за осмотрительную позицию относительно украинского кризиса и стремление содействовать поиску реальных способов его мирного разрешения.



Статья, написанная Путиным для официального органа Центрального Комитета Компартии Вьетнама "Нянзан" и под названием "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", была опубликована на портале Кремля.

Россия выражает благодарность вьетнамским друзьям за осмотрительное отношение к украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного разрешения.



Все это в полной мере соответствует духу и характеру российско-вьетнамских отношений.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)