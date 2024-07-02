По решению судебных приставов в собственность России было передано более 131,2 миллиона акций определённых организаций, чья деятельность была связана с экстремизмом. Об этом информировал РИА Новости директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Государственные служащие, которые исполняют решения и постановления суда, решили, что из-за участия определённых предприятий в деятельности, которая направлена на приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий, их имущество будет отдано во владение Российской Федерации. Цифра приобретённой собственности составляет более сотни миллионов акций.

Ранее директор ФССП России сообщил, что в имущество РФ переданы акции предприятия, которое в прошлом было украинской кондитерской организацией, одним из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы. Как оказалось речь шла о корпорации Roshen, которая располагалась в Липецке и принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Помимо кондитерской корпорации, недавно в собственность России вошли акции двух других организаций, которые состояли в имуществе украинского олигарха, предпринимателя-миллиардера, коррупционера Игоря Коломойского* по причине обнаружения экстремизма в его деятельности.

Как сообщает ФССП, в доход России были переданы также и акции Уральского завода АТИ, которое считалось стабильно развивающимся предприятием, производящим запасные части для широкого пользования. В список переданных в имущество РФ вошёл АО "Фритекс".

Несколько лет подряд данные организации получали деньги от ВСУ.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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