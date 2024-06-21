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Россотрудничество поддерживает идею ассоциации городов БРИКС+
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:17

Россотрудничество поддерживает идею ассоциации городов БРИКС+

Россотрудничество поддерживает предложение о создании Ассоциации городов стран БРИКС+, известил вице-президент агентства Павел Шевцов.

Он отметил, что ключевой темой собрания является обсуждение формирования новой международной структуры — Ассоциации городов и административных районов стран БРИКС+.

Необходимость и важность такого объединения в контексте нынешней геополитической обстановки не вызывают сомнений и полностью поддерживаются Россотрудничеством в качестве федерального органа, выполняющего координирующую функцию в установлении дружественных и партнерских отношений, развитии связей с иностранными городами.

Шевцов также выразил уверенность в том, что подобная ассоциация станет площадкой для обсуждения значимых аспектов муниципального сотрудничества, обмена передовым опытом международного взаимодействия в различных областях и позволит решать вопросы улучшения уровня жизни людей.

По мнению второго лица ведомства, международное партнерство муниципалитетов, централизованное взаимодействие, дипломатия местных органов власти, связи городов-побратимов и взаимопомощь являются фундаментальными элементами строительства устойчивого развития мира на Земле.

Международное собрание городов стран БРИКС+ проходит в Казани.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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