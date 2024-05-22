Дачникам и огородникам придется скоро озаботиться на счет состояния своих участков. Если у них земля не ухожена, не обрабатывается, то, возможно, через три года "простоя" их могут оштрафовать.
Документ, из которого это следует — поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, — разработала служба Росреестр.
Острый вопрос, что значит "освоение" участка? В документе прописано это как "мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние". Подробный перечень этих мероприятий будет подготовлен только к 15 января 2025 года. А сам закон может вступить в силу только со следующей весны.
Фото: flickr. com/Dwight Sipler (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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