Рособрнадзор отныне собирается проверять, действительно ли мигрант, который имеет специальный языковой документ, владеет знаниями национального государственного языка России. Такое нововведение было внесено в приказ ведомства и одобрен Минюстом.

Рособрнадзор теперь будет верифицировать знания национального государственного языка России у приезжих, когда-то получивших подтверждающий эти знания сертификат. Новые поправки предусматривают возможность сотрудникам ведомства сообщать об отсутствии какой-либо осведомлённости в языке.

Десять лет назад вступил в силу законопроект об обязательной сдаче экзаменов на знания языка Российской Федерации работниками иностранных государств. Приезжие должны сдавать три предмета. Первый экзамен — это русский язык. Второй предмет касается основ законодательства, в который входит знание основ конституционного строя Российской Федерации, права и обязанности граждан страны, правила взаимодействия с государственными органами и так далее. Также мигранту придётся пройти экзамен по истории страны, в котором он должен доказать свою осведомлённость в основных событиях РФ. Если экзамен будет провален, то приезжий не сможет получить вид на жительство, документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать в России, а также гражданство.

В начале текущего года МК разместил информацию об организациях, оказывающих поддержку сдающим проверочный тест мигрантам. Такие компании могут заплатить до 12 тысяч рублей за обучение приезжего, а также они гарантируют успешную сдачу экзамена.

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