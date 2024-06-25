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Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по экзаменации школьников
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:59

Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по экзаменации школьников

Глава Рособрнадзора направил письмо в Государственную думу, с целью получить конструктивные предложения по форме проведения экзамена от депутатов.

Как сообщается, письмо направлено депутатам Госдумы, чтобы они дали свои предложения по форме экзаменации в школах.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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