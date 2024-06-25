Глава Рособрнадзора направил письмо в Государственную думу, с целью получить конструктивные предложения по форме проведения экзамена от депутатов.
Как сообщается, письмо направлено депутатам Госдумы, чтобы они дали свои предложения по форме экзаменации в школах.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В ВСУ мобилизуют более миллиона человек
Представитель ведомства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что из общего числа военнообязанных, которые обновили свои персональные данные онлайн, пригодными к мобилизации оказались 1,1 миллиона человек, что составляет порядка половины от общего числа 2,3 миллиона военнообязанных.
Украина считает саммит НАТО бессмысленным
Предстоящий в июле саммит НАТО окажется бессмысленным, если на нем не будут приняты конкретные решения относительно Украины, подчеркнул заместитель начальника кабинета Владимира Зеленского — Игорь Жовква.
Снижение турпотока в Крым из-за удара ВСУ по Севастополю 23 июня исключили
Удар ВСУ по Севастополю 23 июня не повлияет на туристический поток в Крым. Об этом NewsInfo.Ru рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.
Трихолог Галлямова: здоровый образ жизни и питание могут почочь замедлить процесс седения волос
Седина может появиться в раннем возрасте из-за нарушения пигментации волос, обычно это происходит после 35-40 лет, но может возникнуть и в более молодом возрасте.