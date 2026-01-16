Росгвардеец на дороге — это не ГАИ: вот что он может сделать с вашим авто на законных основаниях

Водители привыкли видеть на дорогах инспекторов ГАИ, однако иногда остановку осуществляют сотрудники других силовых ведомств. В таких ситуациях у автомобилистов возникает растерянность и сомнения в законности требований. В МВД разъяснили, как правильно действовать, если документы просит предъявить представитель Росгвардии. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему на дороге может появиться Росгвардия

Система обеспечения правопорядка в России устроена так, что за безопасность отвечают сразу несколько структур. Их полномочия со временем расширяются, что связано с необходимостью оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. При этом далеко не все граждане следят за обновлениями законодательства, хотя нормы, регулирующие проверку документов на дороге, публикуются в открытом доступе.

Росгвардия не относится напрямую к дорожной полиции, однако в ряде случаев ее сотрудников привлекают к работе на дорогах. Это возможно в рамках усиленных мер безопасности, когда требуется дополнительный контроль за обстановкой, в том числе с участием автотранспорта.

Имеет ли право росгвардеец останавливать автомобиль

Если водителя останавливает сотрудник Росгвардии, игнорировать его требования нельзя. Представители этого ведомства вправе проверять документы, удостоверяющие личность и право управления автомобилем. Также законом допускается проведение досмотра при наличии оснований, аналогично ситуациям со спорной остановкой автомобиля.

"В отдельных ситуациях сотрудники Росгвардии могут участвовать в обеспечении порядка на дорогах и запрашивать документы у водителей", — пояснил представитель МВД в интервью порталу naavtotrasse. ru.

При этом важно понимать границы полномочий. Росгвардейцы не оформляют административные материалы за нарушения ПДД и не выписывают штрафы. Их задача — выявление и пресечение угроз безопасности, а не контроль соблюдения всех дорожных норм.

Что происходит при выявлении нарушения

Если в ходе проверки обнаруживаются незначительные нарушения, такие как непристегнутый ремень или отсутствие детского кресла, чаще всего ситуация ограничивается устным замечанием. В случае более серьезных признаков, например подозрения на управление автомобилем в нетрезвом виде, сотрудники Росгвардии обязаны вызвать инспекторов ГАИ для дальнейших процессуальных действий.

Чаще всего такие проверки связаны с конкретными событиями. Росгвардию привлекают в дни проведения выборов, массовых праздников или при усилении охраны общественного порядка. Для водителя это означает лишь одно — необходимо сохранять спокойствие и выполнять законные требования.

Особые права силового ведомства

Отдельного внимания заслуживает еще один момент. Сотрудники Росгвардии наделены рядом полномочий, схожих с правами полиции. В исключительных случаях им может понадобиться транспортное средство гражданина для выполнения служебных задач — такие ситуации возможны в рамках мер по обеспечению общественной безопасности. Подобные случаи редки, но закон допускает такую возможность.

В итоге главное правило для водителя — корректное и спокойное поведение. Проверка документов со стороны Росгвардии сама по себе не означает проблем, а знание полномочий сотрудников помогает избежать лишних конфликтов и недоразумений на дороге.