Розы
Розы
Иван Трухин Опубликована сегодня в 20:46

Розы с голыми корнями пришли в коробке — один шаг перед посадкой решает всё

Покупка роз с открытой корневой системой может сначала вызвать сомнения: в коробке вместо зелёного куста — лишь оголённые корни и несколько побегов. Однако такой формат поставки считается нормой и даже даёт преимущества садоводам. Главное — правильно подготовить растение к посадке. Об этом сообщает House Digest.

Почему стоит выбрать розы с голыми корнями

Саженцы с открытыми корнями выкапывают осенью или ранней весной. Почву аккуратно удаляют, а растения хранят в прохладных условиях до отправки покупателю. Весной их доставляют в тот момент, когда в регионе начинается посадочный сезон.

Такой способ продажи часто обходится дешевле, поскольку покупатель не платит за горшок и лишний субстрат. Кроме того, ассортимент у специализированных питомников обычно шире, чем в местных садовых центрах, особенно когда речь идёт о новых сортах.

Что делать сразу после получения

Марта Стюарт советует действовать без промедления. Если посадка в открытый грунт невозможна, корни можно временно хранить в оригинальной влажной упаковке в прохладном и тёмном месте. Альтернативный вариант — замочить корни в воде на несколько часов или на ночь, чтобы активировать рост, а затем высадить в просторный контейнер до пересадки в сад.

Важно не выбирать слишком маленький горшок: корням необходимо пространство для развития. Ещё один практичный совет — не снимать бирки до окончательной посадки. Без листьев и бутонов различить сорта сложно, а требования к уходу могут отличаться.

Подкормка и посадка

При высадке роз в грунт можно добавить органический компост или растворимое удобрение. Команда Марты Стюарт использует компостированный навоз и кристаллические удобрения, которые перемешивают с почвой во время посадки. Весной розам требуется питательная среда, чтобы обеспечить обильное цветение.

При этом важно не переусердствовать с азотом и фосфором — избыток может навредить растению. После посадки розы следует тщательно полить, обеспечив хорошее увлажнение почвы как до, так и после размещения корней в грунте.

Правильная подготовка и своевременная посадка помогают розам с открытой корневой системой быстро адаптироваться и активно расти. При соблюдении этих рекомендаций растения смогут сформировать крепкую корневую систему и порадовать обильным цветением уже в первый сезон.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

