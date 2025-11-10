Нанесла розмариновый крем — и рубец исчез: теперь ясно, почему TikTok сошёл с ума от этого средства

Розмарин — ароматная трава, привычная на кухне, — неожиданно стал звездой индустрии красоты. В соцсетях TikTok пользователи начали активно рассказывать, как экстракт розмарина улучшает состояние кожи, ускоряет заживление ран и делает рубцы менее заметными.

Теперь у этого тренда есть научное объяснение. Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании показали, что природное соединение розмарина, карнозиновая кислота, действительно способствует заживлению кожи без образования шрамов.

"Наши результаты показывают, что экстракт розмарина может сместить процесс заживления от рубцевания к здоровой регенерации тканей", — отметил дерматолог Томас Леунг, старший автор исследования.

Как всё началось: гипотеза из TikTok

Поводом для научного исследования стали вовсе не медицинские журналы, а видеоролики в соцсетях. Студентка Цзяи Панг и аспирант Эммануэль Рапп Рейес заметили, что пользователи массово делятся советами по применению розмаринового масла в уходе за кожей. Вместе с доктором Леунгом они решили проверить, есть ли у этого феномена научное основание.

"Мы подумали, что, возможно, за этим что-то есть, ведь розмарин богат антиоксидантами. Но чтобы доказать пользу, нужно было увидеть механизм действия", — рассказала Панг, соавтор исследования.

Как розмарин помогает коже заживать

Учёные провели серию экспериментов на лабораторных животных. Они создали крем с карнозиновой кислотой — активным антиоксидантом, который содержится в листьях розмарина.

Результаты превзошли ожидания:

раны заживали быстрее;

кожа восстанавливалась без грубых рубцов;

регенерировались волосяные фолликулы и сальные железы.

Главный механизм оказался связан с активацией нервного рецептора TRPA1 — сенсора, отвечающего за восстановление кожи без рубцов. Когда TRPA1 блокировали, эффект розмаринового крема исчезал.

"TRPA1 — ключевой элемент естественного заживления без шрамов. И розмарин активирует его мягко и безопасно", — пояснил Рапп Рейес, соавтор работы.

Что делает карнозиновая кислота

Эффект Механизм Результат Антиоксидантное действие Защищает клетки от окислительного стресса Быстрее восстанавливается кожа Активация TRPA1 Стимулирует нервные сигналы к регенерации Меньше рубцов Противовоспалительное действие Уменьшает отёчность и покраснение Кожа заживает ровнее Стимуляция роста фолликулов Возобновляет рост волос в зоне травмы Восстанавливается структура кожи

Почему именно розмарин, а не другие травы

Учёные также протестировали тимьян и орегано, которые содержат схожие соединения. Но именно розмарин показал наилучший баланс эффективности и безопасности. Другие активаторы TRPA1, например горчичное масло или лекарственный препарат имиквимод, могут раздражать кожу, тогда как розмарин действует мягко.

Кроме того, эффект наблюдался только при местном применении — крем с карнозиновой кислотой работал, если его наносили прямо на рану, а не на здоровую кожу.

А стоит ли теперь добавлять розмарин в кремы дома?

Учёные предостерегают от самостоятельных экспериментов. Хотя результаты обнадёживают, розмарин не прошёл клинических испытаний на людях, и концентрация активных веществ в домашних настойках может быть непредсказуемой.

"Если розмарин уже есть в вашем уходе, и вы видите результат — вероятно, это не случайно. Но создавать собственные смеси стоит с осторожностью и под советом врача", — отметил Томас Леунг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить эфирное масло розмарина в чистом виде.

Последствие: раздражение и ожог.

Альтернатива: использовать готовые кремы или разбавленные растворы.

наносить эфирное масло розмарина в чистом виде. раздражение и ожог. использовать готовые кремы или разбавленные растворы. Ошибка: применять на открытых ранах без консультации.

Последствие: риск инфекции.

Альтернатива: дождаться образования новой ткани и использовать стерильный крем.

применять на открытых ранах без консультации. риск инфекции. дождаться образования новой ткани и использовать стерильный крем. Ошибка: ожидать мгновенного эффекта.

Последствие: разочарование и неправильное использование.

Альтернатива: применять курсом 2-4 недели и наблюдать изменения.

Плюсы и минусы использования розмарина в уходе за кожей

Плюсы Минусы Натуральный антиоксидант Возможна аллергия Ускоряет заживление Требует точной дозировки Потенциал для безрубцового восстановления Недостаточно клинических данных Безопаснее химических активаторов TRPA1 Эффект зависит от формы и концентрации

FAQ

Можно ли наносить розмариновое масло на лицо?

Да, но только в разведённом виде (2-3 капли на столовую ложку базового масла).

Помогает ли розмарин от акне или шрамов?

Да, его антибактериальные и противовоспалительные свойства могут улучшать текстуру кожи и выравнивать тон.

Можно ли добавить розмарин в крем самостоятельно?

Лучше использовать готовые продукты с экстрактом розмарина, где концентрация безопасна.

Мифы и правда