Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Розмарин
Розмарин
© flickr.com by Antonio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 21:10

Нанесла розмариновый крем — и рубец исчез: теперь ясно, почему TikTok сошёл с ума от этого средства

Розмарин — ароматная трава, привычная на кухне, — неожиданно стал звездой индустрии красоты. В соцсетях TikTok пользователи начали активно рассказывать, как экстракт розмарина улучшает состояние кожи, ускоряет заживление ран и делает рубцы менее заметными.

Теперь у этого тренда есть научное объяснение. Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании показали, что природное соединение розмарина, карнозиновая кислота, действительно способствует заживлению кожи без образования шрамов.

"Наши результаты показывают, что экстракт розмарина может сместить процесс заживления от рубцевания к здоровой регенерации тканей", — отметил дерматолог Томас Леунг, старший автор исследования.

Как всё началось: гипотеза из TikTok

Поводом для научного исследования стали вовсе не медицинские журналы, а видеоролики в соцсетях. Студентка Цзяи Панг и аспирант Эммануэль Рапп Рейес заметили, что пользователи массово делятся советами по применению розмаринового масла в уходе за кожей. Вместе с доктором Леунгом они решили проверить, есть ли у этого феномена научное основание.

"Мы подумали, что, возможно, за этим что-то есть, ведь розмарин богат антиоксидантами. Но чтобы доказать пользу, нужно было увидеть механизм действия", — рассказала Панг, соавтор исследования.

Как розмарин помогает коже заживать

Учёные провели серию экспериментов на лабораторных животных. Они создали крем с карнозиновой кислотой — активным антиоксидантом, который содержится в листьях розмарина.

Результаты превзошли ожидания:

  • раны заживали быстрее;
  • кожа восстанавливалась без грубых рубцов;
  • регенерировались волосяные фолликулы и сальные железы.

Главный механизм оказался связан с активацией нервного рецептора TRPA1 — сенсора, отвечающего за восстановление кожи без рубцов. Когда TRPA1 блокировали, эффект розмаринового крема исчезал.

"TRPA1 — ключевой элемент естественного заживления без шрамов. И розмарин активирует его мягко и безопасно", — пояснил Рапп Рейес, соавтор работы.

Что делает карнозиновая кислота

Эффект

Механизм

Результат

Антиоксидантное действие

Защищает клетки от окислительного стресса

Быстрее восстанавливается кожа

Активация TRPA1

Стимулирует нервные сигналы к регенерации

Меньше рубцов

Противовоспалительное действие

Уменьшает отёчность и покраснение

Кожа заживает ровнее

Стимуляция роста фолликулов

Возобновляет рост волос в зоне травмы

Восстанавливается структура кожи

Почему именно розмарин, а не другие травы

Учёные также протестировали тимьян и орегано, которые содержат схожие соединения. Но именно розмарин показал наилучший баланс эффективности и безопасности. Другие активаторы TRPA1, например горчичное масло или лекарственный препарат имиквимод, могут раздражать кожу, тогда как розмарин действует мягко.

Кроме того, эффект наблюдался только при местном применении — крем с карнозиновой кислотой работал, если его наносили прямо на рану, а не на здоровую кожу.

А стоит ли теперь добавлять розмарин в кремы дома?

Учёные предостерегают от самостоятельных экспериментов. Хотя результаты обнадёживают, розмарин не прошёл клинических испытаний на людях, и концентрация активных веществ в домашних настойках может быть непредсказуемой.

"Если розмарин уже есть в вашем уходе, и вы видите результат — вероятно, это не случайно. Но создавать собственные смеси стоит с осторожностью и под советом врача", — отметил Томас Леунг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить эфирное масло розмарина в чистом виде.
    Последствие: раздражение и ожог.
    Альтернатива: использовать готовые кремы или разбавленные растворы.
  • Ошибка: применять на открытых ранах без консультации.
    Последствие: риск инфекции.
    Альтернатива: дождаться образования новой ткани и использовать стерильный крем.
  • Ошибка: ожидать мгновенного эффекта.
    Последствие: разочарование и неправильное использование.
    Альтернатива: применять курсом 2-4 недели и наблюдать изменения.

Плюсы и минусы использования розмарина в уходе за кожей

Плюсы

Минусы

Натуральный антиоксидант

Возможна аллергия

Ускоряет заживление

Требует точной дозировки

Потенциал для безрубцового восстановления

Недостаточно клинических данных

Безопаснее химических активаторов TRPA1

Эффект зависит от формы и концентрации

FAQ

Можно ли наносить розмариновое масло на лицо?
Да, но только в разведённом виде (2-3 капли на столовую ложку базового масла).

Помогает ли розмарин от акне или шрамов?
Да, его антибактериальные и противовоспалительные свойства могут улучшать текстуру кожи и выравнивать тон.

Можно ли добавить розмарин в крем самостоятельно?
Лучше использовать готовые продукты с экстрактом розмарина, где концентрация безопасна.

Мифы и правда

  • Миф: розмарин — просто ароматическая трава.
    Правда: его активные соединения обладают доказанным регенерирующим действием.
  • Миф: эфирные масла безопасны в любом виде.
    Правда: чистые концентраты могут вызывать ожоги и аллергию.
  • Миф: эффект розмарина — временный тренд соцсетей.
    Правда: теперь он имеет научное подтверждение, опубликованное в JCI Insight.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Она ест кашу из тыквы и встаёт на рассвете — простой распорядок, который продлил жизнь на целый век сегодня в 16:35

Узнайте главные секреты долголетия от Цю Чайши, родившейся в 1901 году! Простые привычки, питание и взгляд на жизнь китаянки, дожившей до 124 лет.

Читать полностью » Сделала маникюр как в 90-х: один штрих — и ногти превратились в ретро-шедевр сегодня в 15:43

Ностальгия по 90-м снова в моде: гранж, глиттер, яркие цвета и цветочные узоры возвращаются в тренды маникюра. Вдохновитесь свободой и смелостью эпохи, где ногти становятся отражением личности и стиля.

Читать полностью » Отказался от алкоголя на месяц — и не поверил, как быстро тело начало меняться сегодня в 15:26

Узнайте, как быстро восстанавливается организм после отказа от алкоголя! Австралийская симуляция показывает: даже месяц без спиртного запускает цепную реакцию оздоровления.

Читать полностью » Психологические причины переедания связаны с эмоциональными дефицитами — психолог Ирина Пронягина сегодня в 14:18
Переедала постоянно — начала работать с собой и за месяц похудела без диет: теперь это стало моим стилем жизни

Психолог и нутрициолог объясняют, почему переедание чаще всего — результат эмоций, и как можно научиться контролировать свой аппетит, чтобы достичь долгосрочного успеха в похудении.

Читать полностью » Думал, что хурма укрепляет здоровье — пока врач не объяснил, в чём подвох сегодня в 14:11

Хурма укрепляет сосуды и сердце, но при чрезмерном употреблении может навредить желудку и вызвать скачки сахара. Врач объяснила, кому стоит ограничить этот фрукт.

Читать полностью » Думал, что просто поднялось давление — а оказалось, я пережил инсульт сегодня в 13:48

Врач рассказала, как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь. Один простой тест "УЗП" помогает выявить опасность за минуту, а профилактика снижает риск болезни на 80%.

Читать полностью » Трихолог Егорова: выпадение волос в зоне челки связано с андрогенами сегодня в 13:46
Чёлка редеет, пробор расширяется: думал, что виноват стресс — но оказалось, волосы выпадают по другой причине

Трихолог Татьяна Егорова рассказала NewsInfo.Ru, почему чаще всего волосы редеют в области челки и пробора.

Читать полностью » Завтрак важен для поддержания нормального обмена веществ — нутрициолог Юлия Дробышева сегодня в 13:18
Как завтрак влияет на сахар в крови: не знала — теперь всегда завтракаю, чтобы контролировать состояние

Завтрак не всегда обязателен, но для многих он важен для поддержания энергии и нормализации обмена веществ. Разбираемся, когда завтрак полезен, а когда его можно пропустить.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Billboard опубликовал рейтинг 25 самых откровенных песен Hot 100 всех времён
СФО
Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов с зарядкой в воздухе
Садоводство
Нашла способ хранить свёклу без холодильника — просто и эффективно
Авто и мото
ВСК: Lexus LX возглавил антирейтинг по угонам в России в 2025 году
ПФО
В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю
Туризм
Решил рискнуть и полетел через Китай — теперь знаю, что Корея того стоила
ДФО
В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки
Еда
Эксперты: тростниковый сахар ценится за аромат, но не отличается по пользе от белого
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet