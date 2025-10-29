Розмарин на голове — работает или просто пахнет? Что выяснили учёные

Если вы ищете способ вернуть густоту волосам или заполнить залысины, наверняка уже слышали о розмариновом масле. В TikTok оно стало настоящим хитом — ролики с этим хэштегом набрали миллиарды просмотров. Привлекает и цена (флакон эфирного масла можно купить примерно за 1000 рублей), и обещания быстрого роста волос без побочных эффектов, как у аптечных средств вроде миноксидила. Но действительно ли розмариновое масло способно творить чудеса, или это просто очередной бьюти-миф?

Что говорит наука

Несколько исследований всё же дают основания считать розмариновое масло потенциальным стимулятором роста волос — но доказательств пока мало. Самое известное из них было опубликовано в 2015 году. В эксперименте участвовали 100 мужчин с андрогенетической алопецией — самым распространённым типом облысения. Половина испытуемых дважды в день втирала в кожу головы розмариновое масло, вторая — раствор с 2% миноксидила (активный компонент Рогейна). Через полгода результаты оказались сопоставимыми: и у тех, и у других волосы начали немного лучше расти.

Другое исследование, проведённое в том же году, включало мужчин и женщин с очаговой алопецией. Участники наносили смесь эфирных масел — розмарина, тимьяна, кедра, лаванды и вечерней примулы — на кожу головы ежедневно в течение трёх месяцев. Более половины из них отметили заметный рост волос, тогда как в контрольной группе, где использовались только базовые масла, улучшений не наблюдалось.

В 2022 году появился эксперимент на лабораторных крысах: учёные наносили на их кожу состав из пчелиного воска, оливкового масла и эфирных масел розмарина и кедра. Результат — волосы у животных становились гуще и длиннее, особенно после использования розмарина. Однако, как подчеркивают исследователи, данные на животных нельзя напрямую переносить на человека.

"Проблема в том, что эти исследования очень маленькие", — отметил дерматолог Майкл Кэмерон.

По словам эксперта, надёжные клинические испытания должны включать сотни или тысячи участников. Кроме того, в некоторых опытах использовалась комбинация эфирных масел, и определить, какую роль сыграл именно розмарин, невозможно.

Почему результаты могут быть переоценены

Даже в тех исследованиях, где эффект был сопоставим с миноксидилом, улучшения выглядели не слишком впечатляюще. Разница заключалась скорее в увеличении количества волосков на ограниченном участке, а не в появлении полноценной густой шевелюры.

"Мы обычно назначаем 5% миноксидил, а не 2%, потому что более высокая концентрация значительно эффективнее", — пояснила дерматолог Кармен Кастилья.

То есть даже при схожем результате розмариновое масло уступает аптечным препаратам по эффективности. Кроме того, непонятно, как оно работает в составе шампуней или масок — концентрация активного вещества в таких продуктах может быть слишком низкой.

Как теоретически масло розмарина влияет на рост волос

Учёные предполагают, что его действие может быть связано с содержанием карнозовой кислоты и карнозола — веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти компоненты, вероятно, стимулируют приток крови к волосяным фолликулам и улучшают питание кожи головы.

"Улучшение кровообращения помогает снабжать корни волос питательными веществами, что теоретически способствует росту и укреплению прядей", — считает дерматолог Линдси Зубрицки из Premier Dermatology.

Кроме того, эфир розмарина обладает антимикробными свойствами, а значит, может поддерживать здоровое состояние кожи головы, предотвращая воспаления и шелушение. Но всё это пока лишь предположения — убедительных доказательств нет.

Когда розмарин не поможет

Не стоит рассчитывать, что масло розмарина решит любую проблему выпадения волос. Алопеция бывает разной природы — от гормональной до аутоиммунной. Например, при андрогенетическом типе облысения средство может оказаться частично полезным, но при заболеваниях вроде очаговой алопеции или псориаза его применение бессмысленно.

"Для каждого типа выпадения волос требуется своя схема терапии", — отметил доктор Кэмерон.

Если причина — гормональные нарушения, стресс или недостаток железа, эфирные масла не помогут, пока не устранить сам источник проблемы.

Риски и ограничения

Несмотря на натуральное происхождение, розмариновое масло может вызвать аллергию. Чаще всего это проявляется в виде контактного дерматита — покраснения и зуда.

"Будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа, экзема или псориаз", — предупредила Зубрицки.

Перед использованием важно сделать тест: нанести каплю масла, разведённого в базовом (жожоба, кокосовом, миндальном), на небольшой участок кожи и подождать сутки.

Людям с тонкими волосами стоит учитывать, что эфир может утяжелять пряди и придавать жирный блеск.

Советы шаг за шагом

Разбавьте 3-5 капель эфирного масла розмарина в одной столовой ложке базового масла. Нанесите смесь на кожу головы и мягко помассируйте 5-10 минут. Оставьте на 30-60 минут, затем тщательно смойте шампунем. Проводите процедуру 2-3 раза в неделю курсом не менее трёх месяцев.

Можно также добавить пару капель в привычный шампунь или кондиционер, но эффект в этом случае будет слабее.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: использовать неразбавленное эфирное масло.

• Последствие: ожог или раздражение кожи.

• Альтернатива: всегда разбавляйте эфир розмарина в базовом масле (например, аргановом или жожоба).

• Ошибка: ждать мгновенного результата.

• Последствие: разочарование и прекращение ухода.

• Альтернатива: применять средство регулярно не менее 3-6 месяцев.

А что если заменить розмарин другими средствами?

Если цель — действительно ускорить рост волос, дерматологи рекомендуют использовать препараты с доказанным действием:

• Миноксидил 5% (спрей или пена) — активирует спящие фолликулы.

• Сыворотки с пептидами и кофеином — укрепляют корни и уменьшают ломкость.

• Витамины группы B и железо — поддерживают рост изнутри.

Плюсы и минусы розмаринового масла

Плюсы Минусы Натуральный состав Нет доказанной эффективности Доступная цена Может вызвать аллергию Улучшает кровообращение Требует длительного применения Приятный аромат Утяжеляет тонкие волосы

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать качественное розмариновое масло?

Выбирайте 100% эфирное масло без добавок и спирта, желательно с пометкой therapeutic grade.

Можно ли наносить масло ежедневно?

Нет. Достаточно 2-3 раз в неделю, иначе можно пересушить кожу головы.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?

При регулярном применении первые изменения заметны через 3-6 месяцев.

Мифы и правда

• Миф: розмариновое масло гарантированно остановит выпадение волос.

Правда: эффект индивидуален и научно не подтверждён.

• Миф: чем больше масла, тем лучше результат.

Правда: избыток средства закупоривает поры и может вызвать раздражение.

• Миф: можно просто добавить розмарин в шампунь и волосы начнут расти.

Правда: концентрация активных веществ в косметике обычно слишком мала для ощутимого эффекта.

Интересные факты

В Древнем Риме розмарин считали символом молодости и долголетия, а его ветви клали под подушку для крепкого сна. Современные ароматерапевты используют розмариновое масло для повышения концентрации и памяти. В косметологии розмарин применяют не только для волос, но и в уходе за жирной и проблемной кожей.

Исторический контекст

Первое упоминание о применении розмарина для укрепления волос встречается ещё в XIV веке. Тогда в Европе его добавляли в знаменитую "Венгерскую воду" — духи, которые использовались и как лечебное средство. В XX веке интерес к эфирным маслам возродился благодаря ароматерапии, а в XXI — перешёл в сферу косметики и ухода.