Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Растения розмарина
Растения розмарина
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:30

Волосы редеют — а на кухне лежит спасение: это растение будит корни и останавливает обвал

Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense

Розмарин давно перестал быть просто ароматной приправой. Это растение всё чаще появляется в разговорах о здоровье кожи головы и уходе за волосами, особенно когда речь идёт о стимуляции роста и снижении выпадения. Его свойства подтверждены не только народным опытом, но и вниманием со стороны специалистов по уходу за волосами. Всё дело в способности розмарина активизировать кровообращение и создавать благоприятную среду для волосяных фолликулов. Об этом сообщает издание Correio Braziliense.

Почему розмарин важен для здоровья волос

Розмарин лекарственный на протяжении веков использовался в медицине и косметике, но сегодня его всё чаще рассматривают именно как компонент системного ухода за волосами. Улучшение микроциркуляции в коже головы считается одним из ключевых факторов, влияющих на рост волос. Когда кровоток усиливается, корни получают больше кислорода и питательных веществ, что помогает поддерживать естественные фазы роста.

Дополнительным преимуществом розмарина считается его способность поддерживать баланс кожи головы. Он помогает справляться с повышенной жирностью, снижает ощущение зуда и создаёт условия, при которых волосы выглядят более плотными и ухоженными. Именно поэтому растение всё чаще включают в состав средств, направленных на общее укрепление волос.

Масло розмарина в домашнем уходе

Одним из самых распространённых способов использования растения считается розмариновое масло. Его наносят непосредственно на кожу головы, уделяя особое внимание мягкому массажу. Такие движения не только помогают активным веществам проникнуть глубже, но и дополнительно стимулируют кровообращение.

После нанесения масло обычно оставляют на коже примерно на полчаса. Этого времени достаточно, чтобы полезные компоненты начали работать, не перегружая волосы. Затем средство смывают шампунем. Подобный ритуал хорошо вписывается в регулярный уход, особенно в периоды, когда волосы ослабевают из-за внешних факторов, включая холод и сухой воздух, усиливающие ломкость и электризацию волос.

Настой розмарина как средство для ополаскивания

Ещё один популярный вариант — водный настой розмарина. Для его приготовления листья растения кипятят в воде около пятнадцати минут. Получившуюся жидкость процеживают и дают ей полностью остыть. После этого настой используют как завершающий этап ухода после мытья головы.

Такой способ позволяет сохранить активные свойства розмарина на волосах без повторного смывания. Настой не утяжеляет пряди и подходит для регулярного применения. Его часто выбирают те, кто предпочитает более лёгкие и простые решения в домашнем уходе.

Регулярное использование розмарина в разных формах помогает выстроить спокойный и последовательный подход к уходу за волосами. Он не даёт мгновенного результата, но при постоянстве может заметно улучшить состояние кожи головы и поддержать естественные процессы роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чистик предупредила о нагрузке на печень при сочетании сладкого и крепкого — Лента.ру вчера в 13:55
Опьянение приходит незаметно, а удар — резкий: почему игристое и коктейли могут сорвать контроль

Гастроэнтеролог назвала сочетания алкоголя и еды, которые сильнее всего перегружают печень и поджелудочную. Некоторые из них опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Буланов описал фокальные приступы без судорог как признак опухоли — Лента.ру вчера в 13:55
Симптомы растут тихо, но быстро — и в этом ловушка: когда новые признаки опасно терпеть дольше двух недель

Опухоль мозга может начаться не с боли, а с странных ощущений и перемен в поведении. Врач объяснил, какие сигналы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Антибиотики не применяют при вирусных инфекциях у детей — врач Усова вчера в 12:49
Ребёнок болеет дольше из-за лечения: как лишние препараты вредят организму

Крымский инфекционист объяснила, почему при вирусных инфекциях детям не нужны антибиотики и в каких случаях они всё же необходимы.

Читать полностью » Один коричневый карандаш заменил полный макияж лица — Vogue вчера в 8:03
Минимум косметики, максимум эффекта: предмет, на котором держится новая эстетика

Один коричневый карандаш вместо десятков средств: как минималистичный тренд меняет макияж, подчёркивает черты лица и вписывается в эстетику.

Читать полностью » Диетолог Оксана Михалева предупредила о риске отёков из-за икры — Life.ru вчера в 4:58
Красная икра повышает риск лишнего веса: маленькая порция решает всё — но мало кто знает норму

Красная икра остаётся символом праздника, но её избыток может навредить здоровью. Врач объяснила, сколько деликатеса можно есть без последствий для организма.

Читать полностью » Сладкий завтрак ускоряет износ поджелудочной — хирург Марк Гадзиян вчера в 0:45
Привычный завтрак запускает опасный процесс — ошибка, которую совершают почти все

Утренний кофе и сладкий завтрак могут вредить поджелудочной сильнее, чем кажется. Врач объяснил, какие привычки ускоряют её износ и как этого избежать.

Читать полностью » Похудение в среднем возрасте усиливает воспаление гипоталамуса 03.01.2026 в 23:54
Была уверена, что снижение веса улучшает всё — но у мозга, похоже, есть своя "оговорка"

Новое исследование показало, что похудение в среднем возрасте вызывает неожиданные реакции мозга. Узнайте, как ваше здоровье может пострадать!

Читать полностью » Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва 03.01.2026 в 21:07
Минус килограмм — шаг за шагом: сколько нужно пройти, чтобы вес действительно ушёл

Медики Карелии объяснили, сколько шагов нужно пройти, чтобы похудеть на один килограмм, и почему важна продолжительность прогулок.

Читать полностью »

Новости
Дом
Выцветший текстиль делает интерьер уставшим — дизайнеры
Авто и мото
Морозы мешают запуску двигателя при проблемах с АКБ, топливом и свечами — автомеханики
Туризм
Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром
Спорт и фитнес
Развитие выносливости повысило общий уровень энергии — Людмила Титова
Еда
Предварительное томление капусты меняет вкус щей и снижает резкость бульона — кулинары
Наука
На Марсе обнаружили восемь ранее неизвестных пещер — AJL
Питомцы
Поведение собак сигнализирует о боли и стрессе — Topetmou
Авто и мото
Лед на стекле появляется из-за влажного салона — автомеханик
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet