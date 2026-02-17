Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Розмарин
© commons.wikimedia.org by Acabashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Малинина Опубликована сегодня в 4:24

Базилик и розмарин оказались на одной клумбе — один из них начал чахнуть, причина удивила

Розмарин часто называют идеальной травой для начинающих садоводов: он неприхотлив, ароматен и привлекает опылителей. Логично предположить, что рядом с ним хорошо будет смотреться и базилик — популярная кулинарная зелень. Однако совместная посадка этих двух трав может привести к разочарованию. Об этом сообщает Hunker.

Разные потребности — разные условия

На первый взгляд розмарин (Salvia rosmarinus) и базилик (Ocimum basilicum) кажутся похожими: оба любят солнце и активно используются в кулинарии. Но их требования к уходу заметно отличаются. Розмарин устойчив к засухе и предпочитает более сухую почву, тогда как базилику требуется регулярный полив и умеренная влажность.

В жарких регионах базилик нуждается в лёгком притенении, чтобы избежать солнечных ожогов, тогда как розмарин спокойно переносит яркое солнце. Кроме того, различается и зимостойкость: базилик выращивают круглый год в открытом грунте лишь в зоне 10, а розмарин устойчив в зонах 8-10. При плотной посадке одно из растений неизбежно окажется в менее подходящих условиях — либо розмарин будет страдать от избытка влаги, либо базилик пересохнет.

Даже если оба растения продолжат расти, их внешний вид может ухудшиться. Ослабленные травы становятся более уязвимыми к вредителям и болезням, что создаёт дополнительные риски для всего сада.

Как всё же выращивать их вместе

Существует компромиссный вариант — посадка в отдельные контейнеры. В этом случае можно разместить горшки рядом и наслаждаться ароматным сочетанием, не подвергая растения стрессу. Важно подобрать подходящие ёмкости: розмарин со временем вырастает крупнее, поэтому ему требуется более просторный горшок.

Оба контейнера должны иметь дренажные отверстия и быть заполнены хорошо дренированной почвой. Розмарин следует поливать только после полного просыхания грунта, тогда как базилик предпочитает слегка влажную среду. Также различаются требования к подкормке: базилик в горшке выигрывает от регулярного внесения удобрений, а розмарину обычно достаточно одной подкормки в год.

В регионах с холодными зимами контейнеры могут потребовать дополнительной защиты или переноса в помещение. В горшках корни менее защищены от морозов, чем в открытом грунте.

Альтернатива в открытом грунте

Если контейнерный способ не подходит, растения лучше разместить на расстоянии друг от друга. Между ними должно быть достаточно пространства, чтобы поливать базилик, не переувлажняя зону вокруг розмарина. Обычно достаточно нескольких рядов или отдельной грядки.

Такой подход позволяет учитывать индивидуальные потребности каждой культуры. При правильном размещении обе травы будут развиваться здоровыми и сохранят насыщенный аромат.

Розмарин и базилик прекрасно дополняют друг друга на кухне, но в саду требуют разных условий. Учитывая особенности полива, освещения и зимостойкости, можно избежать лишних проблем и сохранить обе культуры в отличном состоянии.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

